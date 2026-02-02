スイート ミルク チョコレート／提供写真

【モデルプレス＝2026/02/02】スターバックス コーヒー ジャパンでは、人気の定番ビバレッジ「スイート ミルクコーヒー」をこの時期だけのチョコレート仕立てにアレンジした、「スイート ミルク チョコレート」を2026年2月3日（火）より全国の店舗で発売する。

◆濃厚なカカオ引き立つ、三層が織りなすグラデーション


「スイート ミルク チョコレート」は、スターバックスでも人気の「スイート ミルクコーヒー」のコーヒーを、香り高いクリームカカオベースに置き換えて仕立てた一杯。

見た目にも美しい三層のグラデーションが特徴で、カップの底にはフレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせた濃厚なベースを敷き、その上にミルク、最上層には香り高いクリームカカオベースを重ねている。

飲み進めるごとに、層ごとの異なる味わいが混ざり合い、カカオのコクとやさしい甘みが口いっぱいに広がる。カカオの香ばしさを引き立てつつ、ミルクとクリームのコクが全体を包み込む、冬の寒さを癒やすデザート感あふれるミルクチョコレートドリンクとなっている。（modelpress編集部）

■スイート ミルク チョコレート (アイスのみ)


販売価格（表示価格は税込の総額表示）：持ち帰りの場合 : Tall \579　店内利用の場合 : Tall \590
販売期間：2026年2月3日（火）から
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
取扱店舗：全国のスターバックス店舗　(一部店舗を除く)

【Not Sponsored 記事】