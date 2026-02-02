現役引退を発表したパリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストの角田夏実さんが、2026年1月31日放送の「Going！Sports＆News」（日本テレビ系）に生出演、「骨折した鼻をボールペン突っ込んで自分で治した」と仰天体験を語った。

引退決意のきっかけは

角田さんはうすあずき色のシックなウェアで登場し、司会の上田晋也さん（くりぃむしちゅー）から大きな花束を贈られると、「昨年のグランドスラム東京で後輩たちの試合を見たときに、勝てないなと、ちょっと怖くなったというか、本当に辛かったなっていう思いが出てしまった」のが引退のきっかけだと語った。

そして、「柔道人生で一番痛かったケガは？」と聞かれると、「手術にもなったんですけど、前十字靭帯を切った時は一番痛かったかなあ」と話し、上田さんから「どんな痛さ？」と聞かれると、「何かにたとえると、思いっきり舌を噛んだみたいな」と、ちょっと拍子抜けするような答え。

バラエティー番組からの出演依頼が殺到

上田さんが「俺の想像では、もっと痛いのかと」と話していると、とんでもないエピソードが明らかにされる。山本里咲アナが「角田さんの信じられない伝説を入手したんですけれども、海外遠征中に骨折した鼻を自ら治したという情報があるんです」と伝えた。

角田さんは大笑いしながら、「鼻が曲がってしまって、相手のかかとが（鼻に）落ちてきて。骨って固まる前に治した方がいいて言われたんで、海外だったんで、日本に帰る前にすぐ治せって言われて、近くにあったボールペンを（鼻の穴に）突っ込んで、バッと......」と、突っ込んだボールペンをひねるしぐさをする。

スタジオからは悲鳴が上がり、上田さんは「激痛でしょ」と恐る恐る聞く。「でも、ぶつけたときのほうが痛かったですね」とニコニコと平気な顔だ。金メダリストは痛さにも強い。

引退表明を受けて、いま角田さんにはテレビのバラエティー番組から出演依頼が殺到しているという。

（シニアエディター 関口一喜）