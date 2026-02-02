NiziU、2nd EP『Too Bad』リリース決定！透明感あふれる最新ビジュアル公開

NiziU（ニジュー）が、2026年初の作品となる2nd EP『Too Bad』をリリースする。

2nd EP『Too Bad』は、2024年7月にリリースされた『RISE UP』から約1年9ヶ月ぶりとなるEPで、4月1日にリリースされる。

【写真】NiziU、“大先輩”TWICEメンバーとの豪華SHOT

リリースの情報とともに公開された最新ビジュアルでは、白い衣装をまとったNiziUが透明感溢れるビジュアルを披露し、ファンの視線を集めた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

タイトル曲『Too Bad』は、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した楽曲で、常に進化が止まらない彼女たちの最新型のパフォーマンスに期待が高まっている。

その他収録曲には、昨年デビュー5周年を迎えた際にサプライズで公開されたWithU（ファンダム名）への想いを込めてメンバー自らが歌詞を書き下ろした『Light it Up』と、カバー曲1曲を含む全3曲が収録される予定だ。

初回生産限定盤AにはJK撮影のメイキング映像、初回生産限定盤Bには28Pの撮り下ろしフォト・ブックレットが付属。新たに追加された期間生産限定盤にはメンバーソロ絵柄のビジュアルカード9枚セットとトレーディングカードスタンドが付属するなど豪華な内容となっている。本日よりSonyMusic Shop限定 「WithU盤」の予約がスタートし、購入者対象イベントも発表された。

また、2月14日からは、全国5都市・12公演を巡る5度目の全国ツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』が愛知県・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で幕を開ける。

昨年、NiziU史上最多公演数となる全国21都市23会場・全32公演を開催し、約8万人を動員したホールツアーを経て、さらなる成長を遂げたライブパフォーマンスに注目が集まっている。