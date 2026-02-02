Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。

＊ ＊ ＊

Ｊリーグの野々村芳和チェアマンと川淵三郎・Ｊリーグ初代チェアマンの対談が行われた。

川淵氏が「百年構想リーグ」に期待を膨らませた。９０分で同点の場合はＰＫ戦実施し、勝利クラブは勝ち点２、敗戦クラブは勝ち点１いう大会規定に「いいんじゃないの。だって日本はＰＫ下手だもん。本当に下手だもん。普段練習しないと、そこで勝てないから。そもそも練習してないからね」と歓迎した。

川淵氏は、２２年カタールＷ杯の決勝トーナメント１回戦クロアチア戦でのＰＫ戦による敗退を「はじめからミスばっかりでね。もうちょっと工夫せえよって言いたくなった」と振り返り「トーナメントの中ではそういうものもあるのでね。（百年構想リーグでの実施は）すごく楽しみですよ」と心待ちにした。

「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」では２０クラブを東西に分け、ホーム＆アウェー形式で１８試合を実施。それぞれの順位を決定した後、東西の同一順位による対戦「プレーオフラウンド」を行い、１〜２０位の順位が決定するという仕組みになっている。

降格はないが、賞金はある。最終的にプレーオフラウンドで１位（日本一）に輝いたチームは賞金１・５億円が確定。東西のリーグ戦では、勝ち点１当たり２００万円が手に入る。