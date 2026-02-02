お笑いタレントのケンドーコバヤシ（５３）が２日のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金・前９時５０分）に出演し、結婚や第１子誕生について語った。

「野性爆弾」くっきー！から質問攻めにあうＶＴＲで「奥さんとの年の差は？」と聞かれ、コバヤシは「２０（歳）」と告白。さらに妻の年齢を「７３」と話し、くっきー！は「上やったん？！」と本当かウソか分からないやり取りで沸かせた。

ロケの４日前に赤ちゃんが誕生したというコバヤシ。出産に立ち会ったのか問われると「時間的にはいけたんやけど、今のうちにと思って、向かいが神社やったのよ、病院の。一発お祈りしてくるわって言って、お祈りしてる間に生まれたらしい。むしろちょうど良かったかも」と語った。

性別については「今の基準でいうと男やな」と説明。名前については「響きがキラキラネームっぽい」と語り、「胃痛って書いて、ナポレオン」とまたもジョークで煙に巻いた。

またインタビューでは結婚の決め手などについても告白。長年交際していたという妻とは、交際直後から「きっかけがあったらしましょう」と結婚の話は出ていたという。「一緒に住みだしたのがコロナ（禍）に入ったときですから、もう３、４年」といい、昨年８月にゴールインした。

１月に誕生した長男との初対面では「めちゃくちゃ感動した」と明かしたコバヤシ。結婚や妻の妊娠について公表していなかったが、「陣内（智則）には結構前に、楽屋で一緒だったときにこういうことやねんて言うた」と伝えていたそう。ＶＴＲを見たスタジオの陣内は「夏辺りに（聞いていた）。コバなんで、ホンマか？みたいなのもあったし、でもお子さんが産まれるまではちょっと発表しないねんて言うてたから、気が気じゃなかったですね」と明かし、発表しなかった理由については「お子さんが無事に産まれてからと思ったんじゃないですかね」と語っていた。

コバヤシは１月３１日放送のフジテレビＯＮＥの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」（午後１０時）のエンディングで昨年８月に一般女性と結婚、１月に第１子となる長男が誕生していたことを電撃公表した。