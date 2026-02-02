「ルンバ（Roomba）Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE」において、アイロボット（iRobot）のロボット掃除機「ルンバ（Roomba）」がお買い得になっている。

セールの対象となっているのは、「ルンバ（Roomba）Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」と「ルンバ（Roomba）105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ルンバ（Roomba）Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション

「Roomba 600」シリーズと比べて最大70倍強力になったパワーリフト吸引でゴミやホコリを一掃。さらに、DualClean スピニングモップパッドとスマートスクラブが、圧力をかけながら汚れを除去する（洗剤または水での拭き掃除が可能）。さらに、ClearView LiDARが部屋のマップをすばやく作成し、暗い場所でも、障害物を避けながら無駄のない動きで清掃する。

また、AutoWash 充電ステーションが75日間のゴミの自動排出、4週間の拭き掃除とパッド洗浄（週に1回の拭き掃除を基準とした数値）、パッドの清潔維持、パッド乾燥で、毎日効果的な掃除を実現する。

ルンバ（Roomba）105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション

「Roomba 600」シリーズと比べて70倍強力になった吸引力、複数の床に対応した毛のブラシ、エッジクリーニングブラシがゴミやホコリを一掃し、マイクロファイバーモップパッドが床をピカピカに仕上げる。掃除機がけのみ、水拭き掃除のみ、または両方の設定から選択が可能だ。

また、ClearView LiDARが部屋のマップをすばやく作成し、暗い場所でも、障害物を避けながら無駄のない動きで清掃する。走行回数や吸引力を選択し、マイクロファイバーモップパッドに供給する水分量も調整できる。集めたゴミは自動的にAutoEmpty 充電ステーションに排出され、紙パックは花粉やカビを99%捕捉する。