『仮面ライダー』『仮面ライダーＶ３』から『仮面ライダーリバイス』まで…歴代のシリーズに登場するアツい「相棒」たち

『仮面ライダー』シリーズの主人公の仮面ライダーは常に心強い相棒を伴っています。それは、立花藤兵衛や少年仮面ライダー隊のような人間だったり、自らと同じような仮面ライダーだったり、また人間でも仮面ライダーでもない存在だったりします。

やはり巨大な敵に対しては、仮面ライダーといえども、ひとりで立ち向かうことはできないのかもしれません。本記事では、特殊な相棒が登場する『仮面ライダーリバイス』の小説の刊行を手掛け、長年にわたってシリーズを追い続けてきたテレビマガジン編集部が、なかでも興味深い仮面ライダーのパートナーのヒストリーを紹介します。

すべては仮面ライダー１号、２号のダブルライダーから始まった

1971年に始まったテレビ番組『仮面ライダー』ですが、第14話「魔人サボテグロンの襲来」でストーリーは衝撃的な展開を見せます。今まで活躍していた仮面ライダー１号こと本郷 猛がヨーロッパに旅立ち、その代わりに仮面ライダー２号こと一文字隼人が悪の組織ショッカーから日本を守って戦うことになります。

そして第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」で、スノーマンを追って日本に来た本郷は一文字と合流、ここについに１号と２号が共闘するダブルライダーが誕生します。

本郷が本格的に帰国し、今度は一文字が旅立ってからも、強敵の出現に際してはダブルライダーが活躍しました。そして、二人だからこそできるライダーダブルキックやライダーきりもみシュートなどで、怪人を倒しました。

敵から仲間へ！ 仮面ライダーＶ３とライダーマン

1973年の『仮面ライダーＶ３』では、悪の組織デストロンの科学者だった結城丈二が変身したライダーマンが登場します。自分を罠にかけたヨロイ元帥への復讐の想いだけで動いていたライダーマンでしたが、仮面ライダーＶ３と出会い、戦い、心を通じ合わせていくことで正義の心に目覚め、立派な相棒として成長していきます。

ライダーマンは全身を改造されているＶ３とは違い、強化服で身を包んではいるものの、主な戦力はさまざまな機能を持たせることができる右腕のカセットアームです。したがってＶ３とのパワーの差は如何ともしがたく、デストロンに捕らえられてしまうこともあり、Ｖ３と協力して繰り出す技もありませんでしたが、人気を博し、番組中でもＶ３から「仮面ライダー４号」の名を授けられるにいたりました。

女性戦士の必殺技が仮面ライダーストロンガーを救う！

1975年の『仮面ライダーストロンガー』では、改造電気人間である城 茂＝仮面ライダーストロンガーの相棒として、岬 ユリ子＝電波人間タックルが登場します。

タックルはシリーズ初の「番組スタート時からの相棒」であり、第30話「さようならタックル！最後の活躍!!」でストロンガーを救うため、悪の組織デルザー軍団のドクターケイトを必殺技・ウルトラサイクロンで倒しますが、その技をだしたことにより自らの体もダメージを受け、自らも倒れてしまいます。

仮面ライダーと相棒も新時代に突入！

そして2001年の『仮面ライダーアギト』から、仮面ライダーシリーズは複数の仮面ライダーが入り乱れて活躍する時代に突入します。もちろん、相棒と呼べるような仮面ライダーも存在するのですが、同時にライバルであったりもする複雑な関係性を築いていました。

2009年の『仮面ライダーＷ』では、一風変わった相棒関係が登場します。「ふたりでひとりの仮面ライダー」と言われる仮面ライダーＷは、探偵の左 翔太郎と、謎多き少年フィリップのふたりが同時に変身することでひとりの仮面ライダーが完成するのです。

しかも、Ｗの体は翔太郎のものですが、精神はふたりのものなので、フィリップは変身と同時に昏倒してしまいます。またＷの中でふたりが相談をしながら戦いを続ける描写もあり、まさに「ふたりでひとり」の仮面ライダーなのです。

さらに2010年の『仮面ライダーオーズ／OOO』で火野映司＝仮面ライダーオーズの相棒として活躍するのが、なんと敵・グリードの一員である、アンクです。

欲にかられたあげく右腕だけの姿となり、瀕死の人間に憑依してようやく活動することができる状態になっています。ほとんどの能力を失っているので、共通の敵を倒すという目的のために、オーズの変身やパワーアップに必要な「コアメダル」を管理し、仕方なくオーズに協力していただけでしたが、しだいに心を通わせて、真の意味での相棒となっていきます。

ついに悪魔が仮面ライダーの相棒になった！

これ以上変わった相棒は登場しないと思っていたら、2021年の『仮面ライダーリバイス』では実に不思議な関係性の仮面ライダーが活躍します。

そもそも、タイトルロールの「リバイス」という名を持つ仮面ライダーは第28話「怖れを超えて疾風迅雷！己を信じ一心同体！」まで登場せず、主に人間・五十嵐一輝が変身する仮面ライダーリバイと、悪魔・バイスが変身する仮面ライダーバイスが活躍する作品なのです。

それなのになぜタイトルが「リバイス」なのかというと、バイスは一輝の中に巣食う悪魔であり、いうなれば「ひとりでふたりの仮面ライダー」なので、タイトルでリバイとバイスの一心同体感を現しているのです。

悪魔・バイスは出現した当初は悪魔らしく人間を殺したり食べたりしようとしますが、一輝の体を張った説得により、一輝の言うことを聞く契約を結び、ともに敵のデッドマンたちと戦うようになります。人間と悪魔のタッグにより、仮面ライダーなのに恐竜やマンモスやスケボーやホバーバイクに変身できる、まさに驚天動地の仮面ライダーが誕生したのです。

©石森プロ・東映

©2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

