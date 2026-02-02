4WDのほうが2WDより乗り心地がいい？

スズキ初の量産バッテリー電気自動車（BEV）『eビターラ』。インドのグジャラート工場で生産され、日本仕様は今年1月16日から発売が開始。この度、メディアに向けた試乗会が開催された。

【画像】エンジン車から乗り換えても違和感なし！ スズキのBセグメントSUV『eビターラ』 全69枚

そこで短時間ではあったが2WD（FF）と4WDの両方に試乗して、「おやっ？」と思った点があった。それは良い意味でも悪い意味でもあるのだが、そのあたりについて開発者に直接、話を伺ってみることにした。



スズキ初の量産バッテリー電気自動車（BEV）『eビターラ』。 平井大介

まず気になったのは、2WDと4WDで乗り味が結構違うことだ。

パワースペックでは、2WDが1モーターで最高出力128kW/193Nmを発生するのに対し、4WDは2モーターの合計で135kW/307Nmと、結構パワー差がある。とはいえ2WDの1790kgに対し4WDは1890kgと、車両重量は100kg重いので、普通に走っている限りは4WDがすごくパワフルとは感じない。

むしろ違いは、不整路面のいなし方や振動、乗り心地の良さにあった。その違いは、どこにあるのか。このあたりをスズキの四輪車両運動設計部サスペンション設計課の神野紘二主幹に尋ねてみた。

リアはマルチリンク式サスペンションを採用

今回、多くのメディアから同様の感想を得られたとのことだが、サスペンションの形式は2WD/4WDとも同じ、前はマクファーソンストラット式、後ろはマルチリンク式。ただし、ダンパーやコイルばねの定数は4WDの車重増加に合わせて高く設定しているという。

また、4WDのみリアにスタビライザーを装着している。乗り味の違いは、このあたりにあるのかもしれない。もちろん、2WDの乗り味が悪いというのではなく、4WDのほうがより良いという印象だ。



サスペンション形式は、フロントがマクファーソンストラット式、リアがマルチリンク式。 平井大介

やはりポイントとなるのは、これまでキザシなど一部車種にしか採用したことのないという、マルチリンク式リアサスペンションだろう。神野氏も大きなチャレンジだったと振り返っている。

これにより、前後方向は柔らかく、横方向は硬めのセッティングで乗り心地と操縦性を両立したという。コストはかかるが、そこは乗り味にこだわったというわけだ。

イージードライブペダル減速度切り替え

そしてひとつ、「おやっ？」と思った点は、運転中の操作性についてだ。

eビターラは、アクセルペダルの操作だけで加減速をコントロールできる『イージードライブペダル（いわゆるワンペダル）』機能を備えている。オンオフのスイッチはシフトダイヤルの左にあって操作しやすいが、オン時における3段階の減速度切り替えは、センターダッシュのタッチスクリーンで階層を下げていかないと設定できないのだ。



左上が『イージードライブペダル』のオンオフスイッチ。 平井大介

これに関しては、四輪EV/HEV駆動設計部トランスアクスル課の伊藤考人係長に伺った。

同氏によると、エンジン車から初めて電動車に乗り換えた人が回生に慣れてもらうための設定として、ステアリングにパドルを装着して頻繁に回生の度合いを変えるのではなく、あえてすぐに切り替えられないよう、このような設定にしたという。

このあたりはEV初心者に向けたスズキの心配りと言えるが、個人的には残念なところ。BEVやHEVのような電動車では、減速時に回生ブレーキをうまく使うのが航続距離や燃費を伸ばすポイント。その回生の度合いをうまくコントロールするのも、電動車でのファントゥドライブでもあるのだ。

初心者にはこの設定でも良いかもしれないが、電動車の運転経験者やeビターラを所有して長く乗っていると気になるかもしれない。今後、要望があればマイナーチェンジなどで対応していきたいとのことだ。

カタログやプレスリリースには出てこない話

最後に、カタログやプレスリリースには出てこない、eビターラのちょっとした裏話も紹介しておこう。

BEVソリューション本部BEV商品企画部B・C企画課の松本圭主幹によると、eビターラは先にも書いたとおりインドで生産されるが、企画、開発、デザインなどは日本で行われた。



インドのグジャラート工場で生産されるが、企画、開発、デザインなどは日本で行われた。 スズキ

ターゲット層は、子育ても終わり、趣味でも通勤でもクルマを使う50代くらいの男性が中心と想定されている。それゆえ、4:2:4の3分割リアシートバックや、リアシートバックを立ててラゲッジスペースを拡大できるなど、RVとしての使い勝手も高めている。

ちなみに既に欧州で発売されているトヨタ・アーバンクルーザーはきょうだい車にあたるが、開発はスズキが行っている。これが日本で発売されるかどうかは、トヨタ次第とのことだ。

また、四輪ADAS開発部ADAS技術開発課の宮部祥太郎係長によると、eビターラのADAS（予防安全、運転支援機能）は基本的にはスイフトなどと同じ、スズキ最新のものを搭載しているという。

前述の伊藤氏によると、4WDでは前後のeアクスルはパーツをほぼ共用し、リアはフロントのものを180度向きを変えることでバッテリーなどのスペースを稼ぎ、スズキらしい『小・少・軽・短』を実現できたとのことだ。

開発の背景を、その一部ではあるが直接聞いてみて、スズキらしさを再認識させてくれたeビターラ。スズキのBEV世界戦略車として、日本やインドはもちろん、英国、そしてノルウェーなどのEVの強い北欧から展開する。まずは、日本での動向に注目していきたい。

スズキeビターラのスペック

スズキeビターラZ 2WD ［］内は4WD

全長×全幅×全高：4275×1800×1640mm

ホイールベース：2700mm

車両重量：1790［1890］kg

モーター：交流同期電動機［同×2］

最高出力：128kW［前128kW、後48kW：合計135kW］

最大トルク：193Nm［前193Nm、後114Nm：合計307Nm］

バッテリー総電力量：61kWh

WLTCモード航続距離：520［472］km

駆動方式：FWD［4WD］

タイヤサイズ：225/55R18

価格：448万8000円［492万8000円］



写真はベースグレードとなる『X』。49kWのバッテリーで価格は399万3000円。 平井大介