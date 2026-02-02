ACEes浮所飛貴、妹が佐藤龍我から深田竜生のファンに…「めっちゃ悔しい」
5人組グループ・ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2日、都内で行われた不二家『Smile Switch』ブランドキャラクター発表会に登壇した。フリップトークでは今年初めてチャレンジしたいとして深田が「全メンバーの家族に会う」ことを掲げるも、浮所から断られる一幕があった。
【写真】ぺこちゃんのケーキ&巨大ルックにほほえむACEes
メンバーはそれぞれ、作間は「不二家の製造ラインに侵入して研究」、那須は「グループの振り付け」、佐藤は「不二家の工場見学に行きたい」、そんななか浮所は「外国語習得、世界一周、おしゃれになる、なにかのランキングで1位」と一人だけズラリと並べた。
周囲から「多くない？」と指摘されるなか、浮所は「いただいたアンケートに真摯に答えた。アンケートって抜粋された1個が載るのかと…全部載ることがあるんですね」と苦笑。深田から「おしゃれじゃないということはよくわかった」とツッコまれると、作間は「世界一周旅は活動に支障でるのでやめて」とストップがかかった。
深田は「家族系がすきなんです。僕の隣にいる4人はきれいな顔立ちをされていて…でも、めっちゃおもろいんです。裏だとふざけていたり良い人たち。だからその“親さん”たちはどういう方なんだろう？きょうだいとかとも友だちになりたい」と意欲。しかし浮所は「僕の妹は深田に会わせたくなくて…」と渋い顔で応じた。
「コンサートをきのうまでやっていて、妹も見に来てくれてたんですけど、今まで龍我のことがすきだったのに『深田くんかっこよすぎる！ハート』みたいな…。深田のファンになってる！めっちゃ悔しい」と理由を打ち明ける浮所に、作間は「」マジ？担降り」と逆に感心。「なおさら、絶対会います！」と喜ぶ深田のかたわら、佐藤は「俺も悔しいな…」とポツリとつぶやいていた。
『Smile Switch（スマイル・スイッチ）』は不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション。ACEesは7日から放送される新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇、「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。」篇に出演する。
