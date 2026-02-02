ソ・イングクの日本コンサート、テレビ初放送 約2年ぶり…昨年11月に開催された来日公演
韓国の歌手で俳優のソ・イングクが昨年11月7日に東京ガーデンシアターで開催した『2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]』が、8日午後7時からにCS放送「衛星劇場」でテレビ初放送される。
【動画】会場に集まったファンを魅了するソ・イングク
ソ・イングクの約2年ぶりとなるコンサートから、東京公演の模様をお届け。ソ・イングク自ら演出や楽曲のアレンジに携わり、全曲をオールバンドセッションで届けた特別なステージ。ソ・イングクは、スペシャルミニアルバム『IRO』の曲やドラマのOSTなど多彩な楽曲を披露し、会場に集まったファンを魅了した。
また、3月には、『ソ・イングクJAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］』』＜名古屋公演＞＜神戸公演＞も放送予定となっている。
