8日放送の『2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]』に出演するソ・イングク（C）THE STAR E&amp;M

　韓国の歌手で俳優のソ・イングクが昨年11月7日に東京ガーデンシアターで開催した『2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]』が、8日午後7時からにCS放送「衛星劇場」でテレビ初放送される。

【動画】会場に集まったファンを魅了するソ・イングク

　ソ・イングクの約2年ぶりとなるコンサートから、東京公演の模様をお届け。ソ・イングク自ら演出や楽曲のアレンジに携わり、全曲をオールバンドセッションで届けた特別なステージ。ソ・イングクは、スペシャルミニアルバム『IRO』の曲やドラマのOSTなど多彩な楽曲を披露し、会場に集まったファンを魅了した。

　また、3月には、『ソ・イングクJAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］』』＜名古屋公演＞＜神戸公演＞も放送予定となっている。