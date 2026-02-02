エルフ＆フースーヤら大阪NSC38期、東京NSC21期の“同期大集合”ライブ決定・ビジュアル公開【概要・出演一覧】
吉本興業のお笑いコンビ・エルフ、フースーヤが、同期ライブ『エルフとフースーヤの10年目やで！同期大集合！どうなるかは…▽ドーキドキ※』（▽＝ハート、※＝星）と『エルフとフースーヤの大阪38期やで！濃い〜同期大集合！懐かしトークに来い！来い！濃い▽』（▽＝ハートマーク）を、3月24日にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで開催することが決まった。チケット一般発売は、2月4日から。
【画像】東京の同期も多数…『エルフとフースーヤの大阪38期やで！』
荒川とはるのコンビ・エルフ、田中ショータイムと谷口里のコンビ・フースーヤは、ともにNSC大阪38期生、2016年結成で、結成10年目を迎える。
1公演目の『エルフとフースーヤの10年目やで！同期大集合！どうなるかは…▽ドーキドキ※』は、エルフとフースーヤとともに10年を歩んできた同期芸人たちが集結し、ネタ披露はもちろん同期ならではの関係性を生かしたコーナー企画も実施。
2公演目の『エルフとフースーヤの大阪38期やで！濃い〜同期大集合！懐かしトークに来い！来い！濃い▽』は、NSC大阪校38期生にフォーカスを当て、よりディープな同期メンバーと当時を振り返る懐かしトークや、ここでしか聞けない裏話が飛び出す濃密なトークライブとなる。
■エルフ・荒川 コメント
10年目超えました!!!わたしは大阪NSC38期生、東京NSC21期生の代でございます!!!こんなに一堂に会することはNSCの東西ライブ以来じゃないでしょうか、、、あの時の自分より成長できてたらいいな、、しみじみ、、頑張ります、、、どうなるんだ、、同期ライブ、、おふろ井上!!頼む!!この日までには元気に復活してね!!!早崎1人大暴れの未来が見えるんだ!!!井上、たのむよ!!
■エルフ・はる コメント
3月24日にフースーヤとエルフ主催で大阪のTTホールにて東京NSC21期×大阪NSC38期の仲良し同期に大集合してもらいます!!!絶対絶対絶対楽しい日確定!!!
ワクワクしながらTTホールへ是非来てください!!!
■フースーヤ・田中ショータイム コメント
エルフとフースーヤの連立政権です!!!投票お願いします!!
■フースーヤ・谷口理 コメント
10年です。長いものですね。「10年前に賞味期限が切れた牛乳を飲む」と考えてください。すごいですよ、10年て。いや、10年て。
『エルフとフースーヤの10年目やで！同期大集合！どうなるかは…▽ドーキドキ ※』
日時：3月24日（火）17:30 開場／18:00 開演／19:30 終演
料金：前売3500 円／当日4000 円
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホール
出演：
エルフ、フースーヤ、愛凛冴、エバース、おふろ、オフローズ、9番街レトロ・なかむらしゅん、ゴエモン、タチマチ・安達、天才ピアニスト、ド桜・かつやま、ルージュ・田中昭太
『エルフとフースーヤの大阪38期やで！濃い〜同期大集合！懐かしトークに来い！来い！濃い▽』
日時：3月24日（火）20:00 開場／20:30 開演／21:30 終演
料金：前売3000 円／当日3500 円
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホール
出演：
エルフ、フースーヤ、愛凛冴、オフローズ、9番街レトロ・なかむらしゅん、ゴエモン、タチマチ・安達、天才ピアニスト、ルージュ・田中昭太、アンビシャス、すずゐ・村上ドラゴンV、相乗効果、大福、ちかや、寺尾巨神兵、鈍器ノ様ナ者、バンくん、半年記念日・YOSH!NO、二口りぼ〜なす、ホテル、もういっちょ！とん 平、アックスボンバー
荒川とはるのコンビ・エルフ、田中ショータイムと谷口里のコンビ・フースーヤは、ともにNSC大阪38期生、2016年結成で、結成10年目を迎える。
1公演目の『エルフとフースーヤの10年目やで！同期大集合！どうなるかは…▽ドーキドキ※』は、エルフとフースーヤとともに10年を歩んできた同期芸人たちが集結し、ネタ披露はもちろん同期ならではの関係性を生かしたコーナー企画も実施。
2公演目の『エルフとフースーヤの大阪38期やで！濃い〜同期大集合！懐かしトークに来い！来い！濃い▽』は、NSC大阪校38期生にフォーカスを当て、よりディープな同期メンバーと当時を振り返る懐かしトークや、ここでしか聞けない裏話が飛び出す濃密なトークライブとなる。
■エルフ・荒川 コメント
10年目超えました!!!わたしは大阪NSC38期生、東京NSC21期生の代でございます!!!こんなに一堂に会することはNSCの東西ライブ以来じゃないでしょうか、、、あの時の自分より成長できてたらいいな、、しみじみ、、頑張ります、、、どうなるんだ、、同期ライブ、、おふろ井上!!頼む!!この日までには元気に復活してね!!!早崎1人大暴れの未来が見えるんだ!!!井上、たのむよ!!
■エルフ・はる コメント
3月24日にフースーヤとエルフ主催で大阪のTTホールにて東京NSC21期×大阪NSC38期の仲良し同期に大集合してもらいます!!!絶対絶対絶対楽しい日確定!!!
ワクワクしながらTTホールへ是非来てください!!!
■フースーヤ・田中ショータイム コメント
エルフとフースーヤの連立政権です!!!投票お願いします!!
■フースーヤ・谷口理 コメント
10年です。長いものですね。「10年前に賞味期限が切れた牛乳を飲む」と考えてください。すごいですよ、10年て。いや、10年て。
『エルフとフースーヤの10年目やで！同期大集合！どうなるかは…▽ドーキドキ ※』
日時：3月24日（火）17:30 開場／18:00 開演／19:30 終演
料金：前売3500 円／当日4000 円
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホール
出演：
エルフ、フースーヤ、愛凛冴、エバース、おふろ、オフローズ、9番街レトロ・なかむらしゅん、ゴエモン、タチマチ・安達、天才ピアニスト、ド桜・かつやま、ルージュ・田中昭太
『エルフとフースーヤの大阪38期やで！濃い〜同期大集合！懐かしトークに来い！来い！濃い▽』
日時：3月24日（火）20:00 開場／20:30 開演／21:30 終演
料金：前売3000 円／当日3500 円
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホール
出演：
エルフ、フースーヤ、愛凛冴、オフローズ、9番街レトロ・なかむらしゅん、ゴエモン、タチマチ・安達、天才ピアニスト、ルージュ・田中昭太、アンビシャス、すずゐ・村上ドラゴンV、相乗効果、大福、ちかや、寺尾巨神兵、鈍器ノ様ナ者、バンくん、半年記念日・YOSH!NO、二口りぼ〜なす、ホテル、もういっちょ！とん 平、アックスボンバー