俳優・藤木直人（５３）が２日、都内で行われた「第５１回衆議院議員総選挙」期日前投票デモンストレーション記者発表会にモデルの谷まりあ（３０）と出席した。

藤木はジャケットに白のスニーカー姿で登場。２人は選挙啓発イメージキャラクターを務める。「いろんな人から反響があって、父親からメールで『感動した。偉い！』と。５３歳なんですけど、５３になっても親に褒められることってあるんだなとびっくりしました」と藤木は笑いをとった。

ピンクのブラウスで登場した谷は「今回は藤木さんと一緒に、私は特に若い世代の皆さんに投票の大切さと期日前投票という便利な仕組みがあるということをお伝えできれば」と意気込んだ。

啓発のキャッチコピーは「私たちの明日のために、想いをのせた一票を。」と発表された。藤木は「急激に状況がいろいろと変わっていく中、海外情勢も含めてとても大切な選挙だなって思います。ただ、目の前にあることだけじゃなく、僕は３人、子どもがいるので、次の世代にどのような日本を渡してあげられるのかなということで、今日だけじゃなく、明日、明後日と考えながら投票することが大切だなと思いました」と未来の日本のために投票は大事と訴えた。