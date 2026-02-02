東海地方は、日中晴れていても、夜は雪や雨の降る所がありそうです。

【写真を見る】きょうの夜は平野部も雪･雨の所が… 山間部は雪や雷 予想最高気温は名古屋で9℃ 岐阜で8℃ 厳しい寒さに 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/2 昼）

正午前の名古屋市内は多少雲はありますが、概ね晴れています。気温は6.3℃で、時折吹く冷たい風が、身に染みる寒さになっています。

午後は山間部で雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。平野部は概ね晴れますが、夜は一部で雪か雨の降る所がある見込みです。



予想最高気温は名古屋で9℃、岐阜で8℃、高山で2℃と、厳しい寒さが続くでしょう。

平野部は晴れる見込み 金曜日以降に山間部でまとまった雪

【週間予報】

今週、平野部では晴れる日が多くなりますが、山間部は金曜日以降にまとまった雪が降りそうです。寒さはあさってから金曜にかけていったん緩みますが、次の週末は再び寒さが戻るでしょう。



気温の変化が大きくなりますので、体調管理にお気を付けください。