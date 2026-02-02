ガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）の初の英語デジタルシングル「Perfect Night」が、Spotify累積再生数5億を突破した。グローバルオーディオ・音源ストリーミングの同プラットフォームで、5億15万198回（1月30日基準）再生された。韓国メディアのスポーツソウルは2日、「昨年2月に累積再生数4億回を突破し、約1年ぶりに1億回を追加し、根強い人気を証明した」と報じた。

LE SSERAFIMはこれまで、計16曲の1億超えを記録した。6億回超えの「ANTIFRAGILE」に続き、5億超えは2曲目となった。

韓国メディアMHNスポーツは2日、「『Perfect Night』は、同僚と一緒なら、完璧ではない1日も楽しめるというメッセージを盛り込んだ曲。メンバーのHUH HUNJIN（ホ・ユンジン）が直接作詞に参加した。特にアクションゲーム『オーバーウォッチ2』と協業したミュージックビデオが、K−POPファンとゲームユーザーの間で大きな話題を集め、23年発表以後も持続的に愛されてきた」と分析した。