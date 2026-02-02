「コレ、あたいの尻尾だかんねっ」



そんなひと言を添えた愛猫の写真が、Xで笑いを誘っています。写っているのは、被毛の柄に負けないくらいユニークなお名前をもつ「This is a Pen」ちゃん（4歳・女の子）。ふだんは、「ぺーちゃん」という愛称で呼ばれています。



黒と白の被毛をもつぺーちゃんは、頭のてっぺんの一部が黒く、真っ白なお顔とあいまって、お顔が小さなおにぎりのように見える個性派さん。さらに、ボディは真っ白で、尻尾だけが黒いという特徴も併せ持っています。



写真には、ベッドの上でお尻をついて後ろ足を投げ出したポーズで座る、ぺーちゃんの姿が。前足に巻きつけた黒い尻尾をしっかり押さえながら、にらみをきかせています。



飼い主さんがアテレコしたくなる気持ちがよくわかる、キャッチーな1枚に、3.8万件超の“いいね”が殺到しました。「かわいい〜♡ 取らないよぉぉ」「奈良美智さんの絵みたい」など、目を奪われる人が続出。Xユーザー・おにぎり猫さん（@onigirinyans）にお話を伺いました。



見れば見るほどクセになる…なぜ、このポーズに！？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「布団の上で毛づくろいをしていました。ひと通りお手入れを終えると、そのままの体勢でしばらく休んでいたところを撮影した一枚です。尻尾を毛づくろいするとき、長くて動いてしまうので『やりにくそうだなぁ』とよく思っていたのですが、いつのまにか、しっかりと手で尻尾を押さえるようになりました」



ーーこの光景を目にしたときの感想は？



「初めて尻尾を押さえているところを見たときは、驚いて思わず二度見しました。今では見慣れるまでになったので、『今日もかわいいね』と思いましたね」



ーーこのあと、どのように過ごしていましたか。



「いつも通り、元気に走り回っていました」



ーーふだん、どのような性格か教えてください。



「甘えん坊で自由奔放、基本テンション高めです。表情がとても豊かで、感情が顔に出やすい子ですね。鳴き声もバリエーションが豊かで、ふだんはとてもかわいらしい声で鳴くのですが、怖がったり、怒ったりしたときは一転、阿鼻叫喚といった鳴き声に……。子猫のころ、動物病院で爪切りをしてもらうためにぺーを預けて、私は待合室で終わるのを待つことに。すると、『ギィイヤァアーーー！！』と激怒している猫の鳴き声が聞こえてきて……それが、ぺーでした。先生から『激しいコですね。でもパワーがないから』と言われたことを、今でも覚えています」



投稿には、独特すぎる表情とポーズに思わずツッコミを入れてしまう声が、次々と寄せられていました。



