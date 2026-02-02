11歳年下の妹の成人式に、姉が思いを込めてヘアセットを手がけたという姉妹のエピソードがThreadsに投稿され、姉妹の絆やヘアスタイルの仕上がりに称賛の声が寄せられました。投稿主は、普段は趣味のお菓子作りについて発信している、uniさん（@momoel2023）。「赤ちゃんのころを思い出して泣きそうになった」という思いとともに完成させたというヘアセットは、ドライフラワーや水引で飾られた編み込みヘアで素人とは思えない芸術品。「ラプンツェルみたい」というコメントも届き、まるで美容師さながらの腕前にも注目が集まりました。



【写真】「ラプンツェルみたい」姉が妹の成人式に編み上げたヘアセット

uniさんは美容師ではないものの、昔から自分でヘアアレンジをするのが好きだったと話します。



「昔は自分でもよくヘアアレンジをしていましたが、最近は人に頼まれたらするくらい。今回、妹に成人式のヘアセットを頼まれてからは、Instagramでヘアアレンジのやり方などをたくさん調べて参考にしました」



特にこだわったのは、編み込みの途中に髪の毛で作るリボンの部分です。



「髪の毛でリボンを作るところは、形が綺麗になるように特に集中しました。妹からも『絶対にリボンを入れてほしい』と頼まれていたので」



また使用したドライフラワーの髪飾りは、以前に自分の結婚式で使うために作ったものだそう。



「妹は特に青い実のパーツを気に入っていたみたいで、『それを使いたい』とリクエストされたので使用しました」



妹の髪を整えながら、uniさんは妹が赤ちゃんだったころの記憶が蘇ってきたと振り返ります。



「ミルクをあげたり、あやしたり。一緒に遊んでいたことを思い出して、大人になったな〜と感慨深くなりました」



セットを終えた妹は、とても気に入った様子だったといいます。



普段から妹とは仲が良いそうで、「よく会うんですけど話のネタが尽きません（笑）。これまでにも、歓迎会など、何かイベントがある時にタイミングが合えばヘアセットしてあげたことがありました。喧嘩する時もありますが、たった1人の大事な妹です」とuniさんは話します。



今回の投稿には多くの反響が寄せられました。



「こんなにたくさんの人に見てもらえるとは思わなかったので、かなりびっくりしました。最初に妹から『ラプンツェルみたいにしてほしい』と言われていたので、コメントに『ラプンツェルみたい』って書かれた時は妹も嬉しそうでしたし、私もホッとしました。たくさん『素敵です』と言ってもらえて、妹も私も嬉しかったです」