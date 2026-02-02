＜職場イジメ、見て見ぬふり？＞見てられない！「辞めれば？」助言するも拒否されて…【第3話まんが】
私はアンナ。子どもが1歳の誕生日を迎えたので仕事に復帰しました。とっくにユウカさんはミサさんの意地悪により会社を辞めているものだと思っていましたが、ユウカさんはいたのです。しかも、まだ意地悪のターゲットにされていました。ここまでくると驚きです。どんなにまじめに頑張っていても、評価されず嫌味ばかり言われている毎日で、ユウカさんはいいのでしょうか？ 今までは様子を見るくらいでしたが、同じ母親の立場になった以上、少し言いたいことがでてきました。
私は思い切ってユウカさんに話しかけました。そして、もし自分がユウカさんみたいにイジメのターゲットにされていたら……とっくに会社は辞めているし、代わりはいくらでもいるから、いまの状況から逃げた方がいいと言ったのです。
ユウカさんはこの会社に採用されるまでかなりの苦労をされたとのことでした。ユウカさんには「私だったら」とお話をしましたが、実際ユウカさんは一家の大黒柱として家計を支えているのです。もしかしたら、私の考えは少し浅はかだったのかもしれません。
私は、ミサさんに対して「本当に性格が悪いな」、「大人になってもあんなことしているなんて」とあきれていました。
しかし、ユウカさんも「いじめられているのになにも解決しようとしない姿に腹が立つ」と少し苛立っていたのも事実です。
自分だったら会社をさっさと辞めたり上司に相談したりすると思います。
そうしないユウカさんにも問題があるのだと。
同じ母親の立場になってユウカさんの気持ちはなんとなくわかったし、声をかけたのにアドバイスを拒否したのはユウカさん。
だから、私にできることはもうなにもありません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
