【義母が絶縁されるまで】歓迎しない息子「あ〜ちょっぴりお仕置きが必要ね」＜第7話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第7話 心が広い私
【編集部コメント】
またダークカツコがきましたね……。カツコさんは自分が良かれと思ったことに対して反対されると、一気に口調が荒くなるようです。しかしすぐに切り替えて、再び語尾に「♡」をつけて話しはじめるところが、二重人格のようで怖いと感じてしまいます。今回はなんとか帰ってくれましたが、あのカツコさんがこのまま黙って引き下がるとは到底思えないのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第7話 心が広い私
【編集部コメント】
またダークカツコがきましたね……。カツコさんは自分が良かれと思ったことに対して反対されると、一気に口調が荒くなるようです。しかしすぐに切り替えて、再び語尾に「♡」をつけて話しはじめるところが、二重人格のようで怖いと感じてしまいます。今回はなんとか帰ってくれましたが、あのカツコさんがこのまま黙って引き下がるとは到底思えないのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび