西日本新聞社は、衆院選の福岡5区の立候補者4人に、経済対策、安全保障・外交政策、外国人政策について考えを聞いた。各候補者の記者会見の質疑応答などを基に、担当記者がまとめた。質問への回答を紹介する。（届け出順）

川元 健一氏（国民新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 多くは肯定的に捉えている。補強するべきは子育て世代への減税。年少扶養控除は絶対に必要で、社会保険料に上乗せする子育て支援金は廃止するべきだ。世界と戦える産業育成は国レベルで支援するべき課題だ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 国を自分たちで守れるように備える方針には賛同する。米国という同盟国があるとはいえ、近年の世界情勢からすると依存は危険。現状では非核三原則堅持の考えだが、見直すかどうかは別として議論は必要と考える。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 在留外国人受け入れは言語や文化、生活基盤などのルールの明確化、厳格化は必要。中長期の受け入れ計画については、国民の合意形成が必須。生活の場である地域でも、住民を巻き込んだ議論やルールづくりが必要だ。

岡部 吉高氏（参政新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 暫定税率廃止でガソリンは値下がりしているが、経済対策は全体に手ぬるい。自民公約の「食料品に限った消費税2年間ゼロ」の検討も、飲食店の経営危機を招きかねない。積極財政と消費税廃止など減税を推進すべきだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 最近のベネズエラやイランなどに対する米国のトランプ大統領の姿勢は、東アジアの国々は自国の安全は自国で守れ、という表れだろう。その流れに応じ、強力な外交を推進する高市政権の安全保障、外交政策は支持する。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 国内の外国人労働者は貴重な戦力で彼らなしには日本経済が回らない。しかし過度の受け入れは文化の危機につながり、政策見直しは必要。朝倉市で起きた外国人に絡むマンション問題も党で調べており、情報共有したい。

栗原 渉氏（自民前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 補正予算も新年度予算案も、物価高対策と併せ、中小企業や地方に配慮されている。企業が賃上げできる環境をつくるのが政治の仕事。経済が好転すれば税収は上がる。将来のためにも、今やるべきことだと評価している。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 安全保障環境は変化しており、日米同盟を基軸に、日米韓の連携に加え、フィリピンやオーストラリアなどと関係を強化することが大事。中国とは対話を続けていくことが必要。核保有の必要性は、私は全く考えていない。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 「外国人だから」と排除するのではなく、きちんと生活する外国人とは共生する国であるべきだ。もちろん不法滞在や違法行為を行う外国人には厳格に対処しなければならない。土地所有のあり方も検討が必要だ。

那須 敬子氏（社民新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 全く評価しない。インフレが加速化しかねない。物価上昇と実質賃金減少が続く。格差を広げて、貧困層を増大させる。資産1億円以上の富裕層はここ10年で大きく増えている。富裕層と大企業優遇が続くと格差は拡大するばかりだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 高市政権の軍拡政策に危機感を覚える。兵器を爆買いしている。国民の暮らしを思うなら、軍事費に11兆円も使えないはずだ。今や介護は破綻しそう。医療費も足りない。軍事費は福祉、教育など暮らしの予算に回す。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 昨年、参院選で「日本人ファースト」という言葉が広がり、外国人への偏見やデマに基づく差別、排外主義が広がった。人間にファーストもセカンドもない。少子化による労働者不足を考えても外国人との共生政策を進める。