西日本新聞社は、衆院選の福岡4区の立候補者3人に、経済対策、安全保障・外交政策、外国人政策について考えを聞いた。各候補者の記者会見の質疑応答などを基に、担当記者がまとめた。質問への回答を紹介する。（届け出順）

許斐 亮太郎氏（国民前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 経済対策のほとんどが国民民主党が元々言っていたことだ。電気代補助ではなく初めから下げる。減税政策で手取りを増やし、家計を下支えする。成長と分配の好循環をつくり出して企業の業績を上げることで賃金を上げる。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 平和に向かってどう進めるかが見えない。非核三原則の特に「持ち込ませず」の扱いを危惧する。火種を生む発言は慎むべきだ。安全保障政策は大事だが、有事の際に国民が飢えない食の安全保障も踏まえて進めるべきだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 多文化共生は必要。いたずらな排外主義は違う。現実として日本を支えてくれている。ただルールを順守しない場合には規制、罰則を設けることや、外国人による土地取得などは厳格化も必要。両輪で考えるべきだ。

原田 祐一氏（参政新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 既存政党は今までのあり方の延長線上でできることをしている。数十年後の日本を見据えた上で、根本から見直してほしい。消費減税は賛成だしお金は回ると思うが、国がリードしてお金をどう使うか、使い方が大事だ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 台湾有事を巡る首相発言は日本の立場を示し、一石を投じた。安全保障と外交政策では「自国は自分たちで守る」姿勢が大事。非核三原則は賛否どちらでもないが、国内で対話を重ねて方向性を決める必要がある。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 外国人政策の見直しには賛成だ。外食産業など外国人労働者に支えられている業界はあるが、今のペースでの受け入れは考え直すべきだ。AIや機械も活用し、自国のことは自国でやる。日本を大好きと言える国にしたい。

宮内 秀樹氏（自民前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A ここ数年の自民党経済戦略の延長と考える。既にAIや半導体など17の戦略分野を特定しており、これらへの後押しを継続して行うことで経済全体への波及効果を生み、国際競争力を高めていくための力になりたい。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 非核三原則は守るべきで、核兵器の恐ろしさは世界に語り続けないといけない。一方で日本の安全保障環境は厳しくなっている。抑止力はその柱で、世界の変化に合わせ、どんな抑止力を持つか積極的な議論の必要がある。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 日本は歴史的経緯から外国人の受け入れ環境が十分ではなかった感がある。日本語を学び、ルールをしっかり守る人なら受け入れて共生社会をつくっていく。しかしそうでない人には、しっかり対応する必要がある。