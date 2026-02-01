西日本新聞社は、衆院選の福岡3区の立候補者4人に、経済対策、安全保障・外交政策、外国人政策について考えを聞いた。各候補者の記者会見の質疑応答などを基に、担当記者がまとめた。質問への回答を紹介する。（届け出順）

原賀 瞳氏（共産新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 大企業が優遇されていることで労働者の賃金が上がらない問題がある。最低賃金1700円へのアップが急がれる。物価高の中で賃金が低いと消費が抑制されるので、その解消のためにも消費税を一律5％にすべきだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 日本は唯一の被爆国で、非核三原則の見直しには反対だ。二度と戦争をしてはいけないし、戦争の可能性を示唆するようなことがあってはならない。高市政権が進めている米国の言いなりの大軍拡にも反対だ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 政府の外国人政策は、低賃金で生活する人が国に対して抱いている不満から目をそらそうとする目的で進められている。不満の矛先を外国人に向けるような発信をしている。差別や排外主義には断固反対だ。

仁戸田 元気氏（中道新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 現政権の積極財政は評価するが、規模先行で暮らしの実感に乏しい。減税と給付を即効性ある形で組み合わせ、中小企業の賃上げ支援と人への投資を軸に、物価高に強い経済構造をつくるべきだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 抑止力の重要性は理解するが、非核三原則の見直しや過度な対中強硬発言は緊張を高めるリスクがある。対話と危機管理を重視した現実的外交で、戦争を起こさない抑止を追求すべきだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 不安への対応は必要。規制強化ありきは分断を生む。労働・教育・地域共生のルールを明確化し、違法行為には厳正対応すべきだ。秩序と包摂を両立させるべきではないか。

古賀 篤氏（自民前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 財政が楽ではない中での支出拡大が市場にどう影響するか、一定の考慮はすべきだが、例えばいま経営が大変な医療現場などのように、予算を付けるべき所にはしっかり付けるのが「責任ある積極財政」だと考える。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 日米関係を基軸としつつ、国際的に懸念される問題への対応では十分なコミュニケーションが必要。中国との関係改善は簡単ではないが、日本が政策転換したわけではない。立ち位置を説明して状況を改善する余地はある。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 日本のルールを理解してもらった上で一定の受け入れをして、共生社会をつくることが大事だ。行政や医療に不公平があればなくさねばならないが、外国人、日本人ともに丁寧な説明で制度への理解を得る必要がある。

天野 浩氏（維新新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 責任ある積極財政で成長経済に向けて進むことを期待している。規制改革により経済成長を促し、日本版DOGEにより歳出見直しを進め、国内生産化を推進することを通じた安全保障の側面を重視した政策をとるべきだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 連立政権樹立により、防衛費GDP比2％の前倒しと自衛隊の処遇改善が前進した。積極的な平和主義の実現へ、和平調停室の設置や安全保障の司令塔機能の充実で、戦後最も厳しい安全保障環境に対応できる体制をつくる。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 不法滞在ゼロプランなどわが党が提言してきた課題が前進したが、外国人比率の上限設定や総量規制などの量的マネジメントの策定は今後の課題である。共生社会の実現に向けて、これらを人口戦略の中核に位置づける。