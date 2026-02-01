西日本新聞社は、衆院選の福岡2区の立候補者4人に、経済対策、安全保障・外交政策、外国人政策について考えを聞いた。各候補者の記者会見の質疑応答などを基に、担当記者がまとめた。質問への回答を紹介する。（届け出順）

貫洞 基裕氏（共産新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 異常円安を招いたアベノミクスを継承するものだ。国債増発と、大企業や軍事費へのばらまきで物価高に拍車をかけている。消費税は直ちに5％に減税し、廃止を目指すべきだ。インボイス廃止。最低賃金1700円に。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 非核三原則の見直しは許されない。高市政権は日米同盟を絶対視し、「力の支配」を公言するトランプ政権に従って日米一体の「戦争国家づくり」を加速させている。憲法を生かした外交で東アジアの平和をつくるべきだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 「不法滞在者ゼロプラン」は外国人に対する人権侵害だ。生活の苦しさを外国人への敵意にすり替え、差別と分断を広げることは、民主主義と人権を著しく踏みにじるものだ。極右・排外主義の政治に断固反対する。

鬼木 誠氏（自民前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 教育、科学技術予算が減り、経済が縮んだ失われた30年。高市政権の積極財政は希望に映る。成長投資のアクセルを支えつつ、長期金利や格付け低下による含み損の懸念も直視し、財政リスクをコントロールする役割を担う。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 国民を守るために必要な議論はタブーなくすべきだ。高市首相の存立危機事態の発言は具体条件への回答であり、毅然（きぜん）たる態度も時には必要。他方、日中の軋轢（あつれき）も生んでおり、対話ルート構築が重要だ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 高市政権は排外的ではなく、受け入れ業種や人数、資格、期間を定めて厳正に管理する姿勢。外国人の働きなしに日本経済が回らない部分もある。不法滞在を防ぎ、悪質事案は送還するなど漏れのない管理の徹底が必要だ。

稲富 修二氏（中道前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 物価高対策では、特に高齢者世帯への対策はなく、全世代に対応できる消費税減税をしなければならない。金融政策では高市トレードと言われるよう、円安が加速して物価高をさらに押し上げているので、見直すべきだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 外交力と防衛力は車の両輪だ。高市首相の発言は戦略的とは言えず、外交力の観点から問題がある。安全保障で大事なのは、地理的に近い地域では現実的に、遠い地域では抑制的に対応し、また国際貢献を積極的にすることだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 技能実習制度の趣旨が現状に合っているのかを考える必要がある。犯罪への懸念なども日本人と同程度のことは許容するべきで、外国人を労働力として受け入れるためには、一定のルール作りに真正面から向き合うべきだ。

木下 敏之氏（参政新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 来年度の政府予算は、前政権が作ったプライマリーバランス重視のものだ。要するに、何かをプラスするために必ずどこかを増税するということ。高市首相には、そうではない「積極財政」を展開してもらいたい。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 日本はもっと外交政策のスタンスをはっきりするべきだ。その点、台湾有事を巡る高市首相の姿勢は評価している。今後は核を持つか否かの議論は必要で、そのこと自体が一定の抑止力にもなるはずだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 外国人の過大な受け入れは、日本人の給料を抑えてしまう。必要なのは総数を抑制することだ。外国人に永住権を簡単に与えないということに踏み込む必要が出てくるが、しっかりと議論をしてもらいたい。