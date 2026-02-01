西日本新聞社は、衆院選の福岡1区の立候補者5人に、経済対策、安全保障・外交政策、外国人政策について考えを聞いた。各候補者の記者会見の質疑応答などを基に、担当記者がまとめた。質問への回答を紹介する。（届け出順）

井上 貴博氏（自民前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 物価高から国民を守る。ガソリン暫定税率廃止、電気ガス代支援や所得減税を断行し物価上昇を上回る構造的賃上げを実現。経済成長と財政健全化は両輪で、責任ある積極財政による強い経済が持続可能な財政基盤となる。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 国民の生命・財産を守るため、主体的に防衛力の抜本的強化を推進する。安保3文書の2026年中の改定に向け検討を開始し、GDP比2％の防衛費は本年度中に前倒し達成。日米同盟を基軸に抑止力を最大化する。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 排外主義とは一線を画しつつ、ルールを順守しない者には毅然（きぜん）と対応する。在留資格や外国人による土地取得などの制度を厳格化。安易な受け入れではなく日本人の安全と国益を最優先した「秩序ある共生」を追求する。

岩本 義孝氏（共産新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 高市政権の経済政策は、円安が進み、さらなる物価高を生み、雇用を不安定にさせるので反対だ。まずは物価高対策にメスを入れる。税金の集め方や振り出し方を根本から変える。福祉や医療を充実させ国内消費を上げる。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 高市首相の発言が発端となり日中関係の緊張感を生んでいる。自民党政治が続けてきた軍拡による圧力、緊張関係下での安全保障政策は認められない。対話外交に切り替えるべきだ。軍拡対軍拡では平和は成立しない。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 外国人による国内での犯罪が増えているという論調は何一つ立証されておらず、根拠もない。分断をあおっても問題は解決しない。外国人や性的少数者などマイノリティーも認め合うような政策を政治主導で進めるべきだ。

山本 剛正氏（維新元職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 最終的に経済を回すのは民間の仕事だ。政治は規制緩和や税制を通して、どれだけ民間に活力を生み出せるのかに主眼を置くべきだ。そうした点で、高市政権の「積極財政」が実を結べば日本の将来は暗くないだろう。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 台湾有事を巡る高市首相の発言は、問題になるようなものではない。だからこそ中国との関係は妥協ではない着地点を見いださないといけない。今後は日本の主義・主張というものを示していく必要がある。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 大切なのは受け入れの仕組みだ。宗教観での日本人との親和性を加味した受け入れ方を考えるなど、是か非かの議論ではなく、文化の衝突のようなわれわれの生活に密接に関わる問題を解決しながら進めるべきだ。

丸尾 圭祐氏（中道前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 巨額な予算を積むだけの積極財政は国家財政の持続性を損ない、円安や金利上昇につながって国民を苦しめる可能性がある。額ありきでなく将来的に利益をもたらす選択的・効果的な投資としての経済政策を実行すべきだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 核保有の必要性に政府高官が言及したことは看過し難く、台湾有事に関する発言も独断かつ軽率で国益を大きく損なった。これ以上平和国家としての日本の名誉ある地位を失わないためにも対話と信頼醸成を重視すべきだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 不安解消を名目にした規制強化は分断を深める。外国人政策を自治体任せにせず、政府が責任を持ってしっかりと各地域の実情を正確に把握した上で情報公開を行うべきだ。秩序ある受け入れと統合支援、法執行の徹底で対応すべきだ。

吉富 景子氏（参政新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 食料品に限った消費税率ゼロは影響が小さい。一律廃止によって、企業は従業員の賃金を減らす、派遣社員を増やすなどの方法を採らずに利益を上げられるようになる。国民一人一人の手取りを増やす政策が必要だ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 非核三原則の見直しは重要。一番大切なのは戦争を起こさないこと。丸腰でいつ攻撃されてもおかしくない状態は、本当に平和といえるのか。日本を守るため、三原則の見直しや防衛力強化も選択肢に入れて議論すべきだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 外国人受け入れは数の抑制が必要だ。多すぎれば日本語教育が追いつかず、言語の壁が分断を生む。なり手の少ない農漁業などは賃金を上げて日本人が働ける環境を整え、安価な外国人労働者への依存は改めるべきだ。