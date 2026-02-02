久常涼が米ツアーで“一撃”1億オーバー 松山英樹は約3000万獲得
＜ファーマーズ・インシュランス・オープン 最終日◇1日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアー第3戦は、45歳ジャスティン・ローズ（イングランド）による7打差圧勝で幕を閉じた。ローズは優勝賞金として172万8000ドル（約2億6773万円）を獲得した。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
キャリアハイとなる2位タイに入った久常涼は、72万6400ドル（約1億1254万円）もの大金をゲット。11位タイの松山英樹は19万3029ドル（約2990万円）を手にした。64位の中島啓太は2万832ドル（約322万円）。74位の平田憲聖は1万8912ドル（約293万円）を獲得した。
