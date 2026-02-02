2位タイで賞金1億円超を手にした久常涼（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜ファーマーズ・インシュランス・オープン　最終日◇1日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアー第3戦は、45歳ジャスティン・ローズ（イングランド）による7打差圧勝で幕を閉じた。ローズは優勝賞金として172万8000ドル（約2億6773万円）を獲得した。

〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン　秘密はどこに？

キャリアハイとなる2位タイに入った久常涼は、72万6400ドル（約1億1254万円）もの大金をゲット。11位タイの松山英樹は19万3029ドル（約2990万円）を手にした。64位の中島啓太は2万832ドル（約322万円）。74位の平田憲聖は1万8912ドル（約293万円）を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

米国男子ツアー　最終結果
最新！　米男子ツアー賞金ランキング
松山英樹が2025年に稼いだ金額がすごい
久常涼が47人抜き　松山英樹14位、ローズは3位浮上【男子世界ランキング】
日本勢は？　米女子ツアー開幕戦の結果