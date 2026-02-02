これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、下越と中越の広い範囲に大雪・なだれ・着雪注意報、沿岸各地に波浪注意報が発表されています。

積雪の多い地域では、大雪やなだれ・電線などへの着雪に注意ください。



◆2日(月)これからの天気

このあとも断続的に雪が降るでしょう。佐渡では湿った雪となりそうです。

低気圧が近づく夕方以降は、平地でも雪の降り方が強まるところもありそうです。落雷にも注意ください。



降水確率は、各地とも夜にかけて50～80%の高い確率となっています。





◆2日(月)の予想最高気温

最高気温は、2～5℃の予想です。

昨日と同じくらいか少し高いものの、各地とも真冬並みの寒さになりそうです。



2日(月)も、しっかりと防寒をしてお過ごしください。