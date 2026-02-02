夕方以降は低気圧近づき 平地でも雪の降り方が強まるところも【これからの天気(2月2日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、下越と中越の広い範囲に大雪・なだれ・着雪注意報、沿岸各地に波浪注意報が発表されています。
積雪の多い地域では、大雪やなだれ・電線などへの着雪に注意ください。
◆2日(月)これからの天気
このあとも断続的に雪が降るでしょう。佐渡では湿った雪となりそうです。
低気圧が近づく夕方以降は、平地でも雪の降り方が強まるところもありそうです。落雷にも注意ください。
降水確率は、各地とも夜にかけて50～80%の高い確率となっています。
◆2日(月)の予想最高気温
最高気温は、2～5℃の予想です。
昨日と同じくらいか少し高いものの、各地とも真冬並みの寒さになりそうです。
2日(月)も、しっかりと防寒をしてお過ごしください。
