”女王”佐久間朱莉のシンプルを極めたアプローチ 体幹で振って手先は何もしないからザックリ知らず!!
2025年の新女王・佐久間朱莉は、リカバリー率4位のアプローチ巧者。そのシンプルを極めたアプローチには真似すべきポイントが詰まっている。辻村明志コーチに詳しく分析してもらった。
【連続写真】体幹から始動して、手元と胸の距離が変わらない 佐久間のアプローチ
◇ ◇ ◇ショットメーカーのイメージが強い佐久間選手ですが、2025年はリカバリー率とサンドセーブ率が共に4位と高水準でした。ショートゲームの向上が女王戴冠を後押ししたことは間違いないでしょう。そんな佐久間選手のピッチ＆ランは、限りなく手元の動きを少なくして、体の回転で打っていくシンプルなもの。ヘッドの軌道、入射角が一定になるので、プレッシャーのかかる状況や悪いライでも安定したアプローチを打つことができます。ぜひ真似してほしいのはトップの形です。手元が体のヨコまで来た段階で、胸は90度近く回転しています。テークバックから体を先行して動かすことで回転量が増え、ダウンでも手先の余分な動きを抑えながら、ボールを拾っていくことができます。背中からゴムチューブを回しかけ、胸の前で手元に引っかけてピンと張りながら打っていましょう。体の回転で振るスイングが身に付きます。全ての基本になる動きですので、しっかりマスターしてください。■佐久間朱莉さくま・しゅり／ 2002年生まれ、埼玉県出身。2025年は初優勝からのシーズン4勝をマーク。メルセデス・ランク1位に輝いた新女王。大東建託所属■辻村明志つじむら・はるゆき／ 1975年生まれ、福岡県出身。独自のスイング理論、指導方法がプロアマ問わず支持されるツアープロコーチ。元（はじめ）ビルコート所属◇ ◇ ◇●佐久間朱莉のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『女王佐久間朱莉のアイアンが曲がらない理由 トップで一度止まってからヘッドを緩やかに入れる！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
