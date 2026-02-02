菅沼菜々が母校・埼玉栄ゴルフ部を訪問 たくさんのウェアをプレゼントに「頼りになる先輩だね！」「後輩達の良き目標」
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。「先日、母校埼玉栄にお邪魔してきました」と記すと、ゴルフ部の女子生徒たちと一緒に写した写真を投稿した。
【写真】ゴルフ部員たちと「S」のポーズ 菅沼のSか、埼玉栄のS か？
そして「中高ゴルフ部の女子生徒のみんなに、私のゴルフウェアを沢山プレゼントしてきました」と、部員たちを大喜びさせた。「実は今回3回目！」とのこと。「プロになってからも埼玉栄の皆さんと関わりが持てていて嬉しいです」「みんな喜んでくれました」と菅沼にとっても楽しい1日となったようだ。投稿を見たファンからは「頼りになる先輩だね！」「母校にも毎年恩返しして、素敵だよね」「後輩達の良き目標として、今年も活躍して下さい！」「なーちゃんがどこに写ってるのか、結構時間がかかりました 高校生でも通じるねー」などのコメントが寄せられていた。埼玉栄高校ゴルフ部は男女ともに全国制覇を複数回達成している強豪校。出身の女子プロには岩井明愛・千怜ツインズや渡邉彩香らがいる。また昨年のプロテストでトップ合格を果たした伊藤愛華は現役の高校3年生だ。後に続く後輩たちの活躍にも注目していきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
