大森南朋「そろそろ83歳の父親とそろそろ54歳の息子」 “比較ショット”披露に反響「似てますね」「やっぱ親子なんだなって」「激渋」
俳優の大森南朋（53）が1日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優の麿赤兒（まろ あかじ）と自身の写真を並べた“比較ショット”を披露した。
【写真】「似てますね」「やっぱ親子」俳優の実父との“比較ショット”を披露した大森南朋
大森は「そろそろ83歳の父親とそろそろ54歳の息子です」とのコメントとともに写真をアップし、「親子共々よろしくお願いします」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「並べられるとやっぱ親子なんだなって実感しますね 似てる」「お二人とも大好きな俳優さんですが、親子だったのですね。。恥ずかしながら今知りました」「お二人の お顔 並んで載せてくださるなんて めっちゃ プレミアム」「似てますね」「お父さまの気迫〜 激渋 南朋さんも更に渋くなってくのかしらと楽しみです」「初めて知りました 御二人とも御活躍されていますネ」など、さまざまな声が寄せられている。
