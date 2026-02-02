木下優樹菜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/02】元タレントの木下優樹菜が2月1日、自身のInstagramを更新。ヘアカットでイメージチェンジした姿を公開した。

【写真】芸人の30代元妻「大人かっこいい」印象ガラリのイメチェンヘア

◆木下優樹菜、ヘアカット公開


木下は「ボブに変化をだしてもらった さっぱりすっきりー」とコメント。サングラス姿でサイドに動きをつけたボブヘアを公開した。

◆木下優樹菜の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「大人かっこいい」「綺麗すぎる」「サングラス最強」「印象変わる」「似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

