木下優樹菜「変化をだしてもらった」新ヘアに絶賛の声「印象変わる」「大人かっこいい」
【モデルプレス＝2026/02/02】元タレントの木下優樹菜が2月1日、自身のInstagramを更新。ヘアカットでイメージチェンジした姿を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「大人かっこいい」印象ガラリのイメチェンヘア
木下は「ボブに変化をだしてもらった さっぱりすっきりー」とコメント。サングラス姿でサイドに動きをつけたボブヘアを公開した。
この投稿に、ファンからは「大人かっこいい」「綺麗すぎる」「サングラス最強」「印象変わる」「似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「大人かっこいい」印象ガラリのイメチェンヘア
◆木下優樹菜、ヘアカット公開
木下は「ボブに変化をだしてもらった さっぱりすっきりー」とコメント。サングラス姿でサイドに動きをつけたボブヘアを公開した。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人かっこいい」「綺麗すぎる」「サングラス最強」「印象変わる」「似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】