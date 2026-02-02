IVEレイ、ファーコート×キャミソールコーデで美肩見せ「オーラが半端ない」「スタイルレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が2月1日、自身のInstagramを更新。アニマル柄のファーコートからキャミソールをのぞかせたコーディネートを公開した。
【写真】21歳KPOP美女「オーラが半端ない」美肩輝くキャミソールコーデ
フランス・パリで開催された「メゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）」のショーに参加していたレイは、「＃ValentinoCruise2026」というハッシュタグと同ブランドのアカウントをメンションし、写真や動画を投稿。光沢のある生地のキャミソールとスカートの上にアニマル柄のファーのロングコートを羽織り、コートの片方の肩を落として美しい肩のラインをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「オーラが半端ない」「圧倒的な美しさ」「ゴージャス」「スタイルレベチ」「目が離せない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆IVEレイ、ファーコートからキャミソールをのぞかせたコーデ公開
◆IVEレイの投稿に反響
