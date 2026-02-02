ACEes那須雄登「ついに両想いに」不二家ブランドキャラクター就任に歓喜 ビッグなプレゼントにも笑顔
【モデルプレス＝2026/02/02】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ／浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2月2日、都内で行われた不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に出席した。
【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」
ACEesは、ロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Smile Switch（スマイル・スイッチ）」ブランドキャラクターに就任。同じ事務所の先輩であるSnow Man（スノーマン）が2020年9月10日から2025年12月31日まで約5年間務めており、それを受け継ぐ形となった。
浮所は「不二家さんに負けない甘いフェイスをた皆さんに見ていただいて、たくさんの甘さを味わってほしいなと思ってます」と意気込み。那須は、以前から不二家のケーキを食べていたといい「一方的な片思いだった片思いだったんですけど、今年からついに両思いに」と笑顔を見せた。
イベントでは、ブランドキャラクター就任への意気込みを語るトークセッションや新CMのお披露目のほか、ブランドキャラクター就任を記念する「ルック BIG パッケージ」「大型ケーキ」の贈呈も。ビッグなプレゼントを目にしたメンバーたちは、「めっちゃいい香り」「このいちごの数見たことない」と口々に喜びをあらわにしていた。
新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）と、『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）は2月7日より順次TV放映開始する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」
◆ACEes、不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター就任
ACEesは、ロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Smile Switch（スマイル・スイッチ）」ブランドキャラクターに就任。同じ事務所の先輩であるSnow Man（スノーマン）が2020年9月10日から2025年12月31日まで約5年間務めており、それを受け継ぐ形となった。
◆那須雄登、不二家と「ついに両想いに」
浮所は「不二家さんに負けない甘いフェイスをた皆さんに見ていただいて、たくさんの甘さを味わってほしいなと思ってます」と意気込み。那須は、以前から不二家のケーキを食べていたといい「一方的な片思いだった片思いだったんですけど、今年からついに両思いに」と笑顔を見せた。
イベントでは、ブランドキャラクター就任への意気込みを語るトークセッションや新CMのお披露目のほか、ブランドキャラクター就任を記念する「ルック BIG パッケージ」「大型ケーキ」の贈呈も。ビッグなプレゼントを目にしたメンバーたちは、「めっちゃいい香り」「このいちごの数見たことない」と口々に喜びをあらわにしていた。
新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）と、『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）は2月7日より順次TV放映開始する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】