橋本愛、黒タイツで美脚際立つ レディー・ガガライブ参戦コーデ披露「カッコ可愛い」「上品で素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】女優の橋本愛が1月31日、自身のInstagramを更新。レディー・ガガのライブに訪れたコーディネートを公開した。
【写真】「あまちゃん」30歳女優「着こなせるのさすが」話題のライブ参戦コーデ
橋本は「＠ladygaga のライブ、本当に最高だった」とつづり、レディー・ガガのライブに参加した際のコーディネートを披露。リムレスのメガネ姿にレースの襟が特徴的な黒の膝丈ワンピース姿で、黒のタイツからスラリとした脚が際立っている。
また「音楽はもちろん、世界の痛みについて、安全を脅かされている人々についての思いを直接聞けて、本当に胸が震えた。私たちは共にあるということを感じられて、すごく安心した」と感想もコメントしている。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「カッコ可愛い」「上品で素敵すぎる」「着こなせるのさすが愛ちゃん」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆橋本愛、シックな黒ワンピコーデ披露
◆橋本愛のライブコーデが話題
