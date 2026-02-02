ACEes、不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター就任 新CMでケーキ頬張る「ずっと食べたーい！と思いながらケーキを見つめていました」
【モデルプレス＝2026/02/02】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ／浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が、株式会社不二家「Smile Switch」ブランドキャラクターに就任。ACEesが出演する「ルック」と「不二家洋菓子店」の新CMが、2月7日より順次オンエアを開始する。
株式会社不二家は、ロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Smile Switch（スマイル・スイッチ）」のブランドキャラクターに、ACEesを起用。そして、ACEesが出演する新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）と、『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）を制作、2月7日より順次TV放映を開始する。またTV放映に先駆け、2月2日より、「Smile Switch」公式ブランドサイトにて、新CMの公開を開始するほか、CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開する。
新CMは各篇とも、不二家とACEesが踏み出す新たな一歩を象徴する言葉、「FUJIYA meets ACEes」で幕を開ける。「ルック」の新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇では、横一列に並んだACEesのメンバーたちが、それぞれ「ルック（ア・ラ・モード）」の一粒を食べ、口いっぱいに広がるフルーツの味わいに魅了されながら、そのおいしさを表情のみで伝えていく。「ケーキ（洋菓子）」の新CM『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇では、箱を開けた瞬間に最高の笑顔を見せたACEesのメンバーたちが、不二家洋菓子店の不動の人気商品「プレミアムショートケーキ」をおいしそうに頬張りながら、幸せな時間をともに過ごす様子を描いている。各篇ともに最後は、ACEesからのご挨拶として、そして不二家からは改めて不二家の商品のおいしさに出会ってほしいという思いを込めて「おいしい、はじめまして。」の言葉で締め括る。
ブランドキャラクター就任にあわせ、2月3日より順次、全国の不二家洋菓子店にて、ACEesによる店内アナウンスが放送決定。店内でしか聞けない録り下ろしの音声となっている。また、2月3日より一部の不二家洋菓子店にて、ACEesの特大パネルを設置する。さらに、ブランドキャラクター就任を記念した大型交通広告を、2月9日より渋谷駅周辺に、2月16日より大阪駅周辺に掲出する。
【新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇】
横一列に並び「ACEesです！」と声を揃える浮所、那須、作間、深田、佐藤。「ルックを、いただきます！」と、メンバーそれぞれが「ルック（ア・ラ・モード）」を一粒ずつ口へ運ぶ。「バナナ」、「ストロベリー」、「パイナップル」、「ラズベリー」の個性的な4種類のフルーツの味わいが口いっぱいに広がり、そのおいしさを堪能するメンバーたち。中でも佐藤は、そのおいしさに驚き、思わず「うわぁー！ うまー！」と声を上げる。いろいろなおいしさがひと箱で楽しめる「ルック」の魅力に、改めて「おいしい、はじめまして。」と声を揃えるACEesのメンバーたちだった。
【新CM『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇】
箱の中を覗き込み、「うわぁー！」と声を上げるACEesのメンバーたち。各々が「プレミアムショートケーキ」を手に取ると、上から横から斜めから、まじまじと見つめながら「おいしそう！」「どこから食べようかな」と興味が尽きない。頃合いを見計らっていた佐藤が「それでは…」と声をかけると、メンバーたちが「いただきます！」と応じる。「ん〜！」（那須）、「こんなにおいしかったんだ！」（深田）、「あ〜、幸せ」（佐藤）、「苺食べちゃおうかな」（作間）と、口どけの良いシャンテリークリームと国産苺をサンドした「プレミアムショートケーキ」のおいしさに夢中のメンバーたち。浮所は至福の表情を浮かべながら「これから、よろしくね！」と心の中で囁く。
【はじめまして！ACEesです！】
「よろしくお願いします！」「楽しみ！」「よっしゃ！」と、元気いっぱいにスタジオ入りしたACEesのメンバーたち。記念すべき新CMの撮影ファーストテイクは、『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇（30秒）の冒頭、「ルック（ア・ラ・モード）」のパッケージを手にしたメンバー5人が「ACEesです！」と声を揃えるシーン。真っ白な背景のセットの中で横一列に並ぶと、手に持つ「ルック」のパッケージの位置や角度を細かく調整していく。「パッケージを持つのが緊張した！」とメンバーたちが振り返る通り、カメラが回り始めるまでは皆緊張した面持ちだったが、監督から撮影開始を告げる「せーの！」の声がかかると「ACEesです！」とピタリ。撮り終えたばかりのテイクをモニター画面で確認すると、「シンクロしてる」「めっちゃきれい！」と、その出来栄えに大満足の様子だった。
【もう限界！いただきます！】
「ルック」の一粒を手に持ち「（ルックを）いただきます！」と声を揃えるシーンの撮影では、リハーサルを繰り返す中で、どうしても手にした「ルック」を食べたくてしょうがなくなるメンバーたち。スタッフに「食べちゃっていいですか？」と尋ねるも、「まだ早いです。この後のシーンで食べていただきます」と諭され、引き続きさまざまなバリエーションの「いただきます！」の撮影を続ける。するとそのとき、「もう限界！」と、作間が手に持っていた「ルック」をパクリ。「え、食べた！？」と驚くメンバーたちの視線をよそに、ひと足早く「ルック」のおいしさを堪能した作間は、ひとり幸せそうな表情を見せていた。
【本当においしそうだもんな〜。セリフじゃなくてマジで思ってます】
『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇は、メンバーそれぞれが、手に取った「プレミアムショートケーキ」をまずはじっくりと見てから、全員が「いただきます！」と声を揃えて食べ始める、というストーリー。完成したCMではトップバッターとして登場し、「プレミアムショートケーキ」を「おいしそう！」と愛おしそうに見つめる浮所だが、撮影中も「本当においしそうだもんな〜。セリフじゃなくてマジで思ってます」と話していた。「ずっと食べたーい！と思いながらケーキを見つめていました」という浮所だが、ついにやってきた実食のシーンでは、ひと口食べると得も言われぬ表情で「うまっ！」と一言。カメラが止まってもなお、おいしそうに食べ続ける。出番を待つ間もバックステージで新たな「プレミアムショートケーキ」を発見した浮所は、スタッフに「これ食べていいんですか？」と確認を取ってもうひとつ。「まだ大丈夫かな？」と出番を気にしながらも食べ続ける浮所に「もう少しお待ちを。すみません」と声がかかると、「はい！逆にありがとうございます」ともうひとつをペロリ。「ごちそうさまでした。最高！元気出てきた」と、次のシーンの撮影に向かう浮所だった。
【ACEes流“いい笑顔”をつくる方法】
撮影を終え、「5人揃っての撮影は、めちゃくちゃいい雰囲気で撮れたと思います。いつも通りのいい笑顔で撮影できました」と振り返ったACEes。さらに「実は僕たち、“いい笑顔”をつくるために、撮影本番の前、今回テーマになっている“おいしい、はじめまして。”を全員で言って笑顔をつくる、ということをやっていました」と教えてくれた。（modelpress編集部）
◆ACEes、不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター就任
◆ACEes、録り下ろし店内アナウンス・特大パネル・交通広告決定
◆CMストーリー
【新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇】
【新CM『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇】
◆撮影エピソード
【はじめまして！ACEesです！】
【もう限界！いただきます！】
【本当においしそうだもんな〜。セリフじゃなくてマジで思ってます】
【ACEes流"いい笑顔"をつくる方法】
