◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）

３月３日に定年で厩舎解散する西園正都調教師＝栗東＝が管理する１６番人気のフィオライア（太宰啓介騎手）が先行押し切りで３連単２４３万円超を呼ぶ激走。ＷＩＮ５は的中ゼロで、キャリオーバーとなった。

ハンデキャップ競走であるシルクロードＳ。５４キロのフィオライアは２番手から直線に向くと、猛然とラストスパート。全力を振り絞り、後続との差を広げた。外から猛追した２、３着馬もしのぎ、１６番人気で重賞初制覇。３連単２４３万８９９０円の波乱を演出した。１番人気のロードフォアエースは５７・５キロで９着だった。

わずかな着差で決まった好勝負。ネット上では「シルクロードＳ、勝ち馬から後方入線馬までまっったく一団で気持ちがいい、創作物の競馬すぎませんか ハンデ戦だったか……職人技すぎる……」「まさにハンデ戦。ハンデキャッパーは嬉しいやろうな」「混戦を制したのは１６番人気の逃げ切りでした！これぞハンデ戦の醍醐味って感じでワクワクしましたねー」「ハンデ戦で１８頭が０．８秒差って これは久しぶりに見る名ハンデ 名レース」など、手に汗握る接戦を楽しんだという声が上がっている。