Netflixで「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」配信開始。2月16日には「ガンダムΖΖ」
Netflixは、「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」の配信を開始した。さらに、2月16日から「機動戦士ガンダムΖΖ」を配信開始。3月以降も過去シリーズを順次配信予定とのこと。
1979年に放送が開始された「機動戦士ガンダム」。同作にキャラクターデザインとアニメーションディレクターとして参加した安彦良和が、ファーストガンダムの物語を、新たな形で描いたコミック。それをアニメ化したのが、「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」となる。
Netflix配信スタート！
モビルスーツの開発が進むなか、
後にシャア・アズナブルとなる少年は
妹セイラとともに大人へと成長していく。
知られざる過去を描くオリジンストーリー。
2月16日より『機動戦士ガンダムΖΖ』
