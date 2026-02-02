ジュニアの５人組・ＡＣＥｅｓが２日、都内で不二家「Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ」ブランドキャラクター発表会に出席した。

ＡＣＥｅｓは、同社のロングセラーチョコレート「ＬＯＯＫ」と、「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ」のブランドキャラクターに就任。この日から５人を起用した新ＣＭが公式ブランドサイトで公開され、７日から順次テレビＣＭが放映される。

５人は会見に色とりどりのスーツ姿で登壇。「皆さん初めまして！ＡＣＥｅｓです」とフレッシュにあいさついし、一礼した。浮所飛貴はブランドキャラクター就任を受け「ほんっとうにうれしかった」と喜びを爆発。「そして、めちゃくちゃ驚きました。とても光栄です。不二家さんに負けない甘いフェイスを見ていただき、たくさんの甘さをお届けしたい」と意気込んだ。

那須雄登は「幼い頃から一方的にお世話になっている。結成２年目の勝負の年に一緒にお仕事させていただけることに感謝しています」と笑顔。浮所は「一方的ってことは（不二家に）片思いだったの？」とつっこむと、那須は「片思いでしたが、晴れて今年両思いになりました！」と声を弾ませた。

深田竜生は「深田家では、僕がお仕事決まると家族に報告するんですけど、不二家さんのケーキを家族が買ってくれてお祝いしてもらっていた」と思い入れの深さを告白。佐藤龍我も「家族のイベント事の写真を見返すと、不二家さんのケーキなんですよ。小さいころからお世話になってます」と

新ＣＭは、５人の仲の良さや爽やかさが伝わる仕上がりに。作間龍斗は「『おいしい、はじめまして』というセリフをそろえるシーンで、シンクロさせることが難しかったですね。いつもの僕たちの関係性があってできあがったシーン」と手応えを語った。浮所は「ケーキがおいしくて３つも食べちゃった」と明かせば、那須も「カットがかかるたびに食べちゃってメイクさん泣かせだったなと。それぐらいめちゃくちゃおいしかった。どうしたらきれいにおいしく（商品を）見せられるか、手の角度や持ち方もみんなで相談しました。（仕上がりは）１００点です！」と胸を張った。