ジュニアの５人組・ＡＣＥｅｓが２日、都内で不二家「Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ」ブランドキャラクター発表会に出席した。先輩のＳｎｏｗ Ｍａｎから広告キャラクターをバトンタッチとなった。

ＡＣＥｅｓは、同社のロングセラーチョコレート「ＬＯＯＫ」と、「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ」のブランドキャラクターに就任。この日から５人を起用した新ＣＭが公式ブランドサイトで公開され、７日から順次テレビＣＭが放映される。

同ブランドキャラクターは２０２０年からＳｎｏｗ Ｍａｎが務め、約５年にわたりブランドの“顔”として活躍。Ｓｎｏｗ Ｍａｎが２５年いっぱいでブランドキャラクターを卒業し、後輩のＡＣＥｅｓが新たに就任する形となった。

この日の会見で、同社の瓜生徹副社長は「次世代を担うＡＣＥｅｓさんは、それぞれ魅力的な個性をお持ちで、不二家の新たな１ページ、未来をつなげる新たな可能性を感じました」と起用理由を説明。「不二家とＡＣＥｅｓさんと一緒にひとりでも多くのお客様に笑顔を届けたい。ＡＣＥｅｓさんに“Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ”を押していただき、更なる飛躍に向かいたい」と期待を込めた。

メンバーの浮所飛貴は、ブランドキャラクター就任を受け、「ほんっとうにうれしかった」と喜びを爆発。「そして、めちゃくちゃ驚きました。とても光栄です。不二家さんに負けない甘いフェイスを見ていただき、たくさんの甘さをお届けしたい」と意気込んだ。