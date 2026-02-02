別府大分毎日マラソン（１日）で３位となり、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）の出場権を獲得した「シン・山の神」黒田朝日（４年）ら青学大５選手は激戦から一夜明けた２日、大分から帰京した。１日夜は、原晋監督（５８）のポケットマネーで、大分の美食を堪能。広島県出身でお好み焼きが大好物の原監督の定番で１軒目はお好み焼き店へ。「お好み焼きはウォーミングアップです」と徳澄遼仁主務（４年）。メインのすし店では閉店まで楽しんだ。「とても、おいしかったです」と黒田朝日は笑顔で話した。

１日のレースは、エチオピアのゲタチョウ・マスレシャ（２５）が２時間６分４９秒で優勝。青学大の先輩で母校を練習拠点としている吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本人トップの２位。黒田朝日は２時間７分３秒で日本人２位の３位と健闘した。

今大会、青学大勢は、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン・山の神」を襲名した黒田朝日をはじめ、同８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良のため当日変更で欠場した荒巻朋熙（４年）の５人が出場した。

平松は２時間１１分３１秒で１９位、荒巻は２時間１３分５６秒で２９位、宇田川は２時間２１分３９秒で３９位。塩出は約３３キロで途中棄権となった。

宇田川は約１０日前に胃腸炎を患った影響で後半に失速。好調だった塩出はマラソンの洗礼を受けた。

「絶好調だった箱根駅伝に比べればコンディション不良に近い」と言いながらも、２度目のマラソンでも抜群の安定感を発揮した黒田朝日は、この日、「体は疲れていますが、気持ちは元気です」と、充実感あふれる表情で話した。

黒田朝日ら４年生は、明日３日に約４年間を過ごした東京・町田市の選手寮から退寮する。その後、３月末まで、運転免許取得の合宿やグアムへの卒業旅行など楽しむ。