つくれぽ3万件超、14年の交流が続く理由──料理が育てた、長く深い友情

北海道からほぼ毎日、つくれぽ（つくりましたフォトレポート）を投稿し続けている人がいます。人気ユーザーのruna10さんは2011年にクックパッドを利用し始めて、ユーザー歴は14年。今までに投稿したつくれぽは3万件を超え、現在も1日に5〜8件のペースで投稿を続けています。週5日働く日々の中で、なぜこれほどまでに投稿を続けられるのか、お話を伺いました。

「スマホで料理写真を送って返事がもらえる」その新鮮さから始まった

runa10さんがクックパッドを始めたのは2011年ごろ。知人から聞いて登録し、スマホで料理の写真を撮って送る、という作業の新鮮さに惹かれたといいます。

「料理の写真を撮って送る、そして返事がいただける。その画期的な作業が素晴らしいなと思いました」

作った料理の感想をつくれぽとして送り、レシピ作者から返事をもらえるサイクル。それが続けるきっかけになりました。

つくれぽを通じて生まれた交流

runa10さんのつくれぽ

14年にわたる活動でさまざまな人とつながり、現在交流しているユーザーは50人以上。年代や家族構成、マラソンなどの趣味……投稿を通じて、共通点のある方との関係が深まっていったといいます。

「つくれぽのコメントで、私生活や近況についてのやりとりができる楽しみがあったので、今まで長く続けてこられたと思います」

中には大阪や東京で実際に会うなど、クックパッドを飛び出した付き合いをされている方も。お互いの子どもたちの成長を見守り合い、"料理友達"を超えた関係が築かれています。

以前はInstagramも利用していたというruna10さんですが「人との交流が広がりすぎると疲れてしまって。クックパッドだけで手いっぱい。でも十分」と話します。

朝の光、食器選び、機材。runa10さん流「つくれぽ投稿のルーティン」

runa10さんのつくれぽ投稿には、独特のルーティンがあります。

週5日働き、帰りはジムに通って夜6時ごろに帰宅するというruna10さん。夜からの支度は大変なため、朝の出勤前にお弁当から夕食まで作り、光の条件が良い午前中に撮影も同時に済ませるそう。

撮影には一眼レフカメラを使い、加工して投稿。光や機材だけでなく、食器選びにも気を配っています。

イメージ

「季節に合わせた色合いや、お料理が引き立つように意識して食器を選んでいます」

撮影へのこだわりは、レシピ作者さんへの敬意の表れでもあります。

母から娘へ、そして他の家庭へ。受け継がれる味

runa10さんの投稿レシピの中で、特に思い入れがあるのが「キャベツとさつま揚げの炒め物」です。現在1400件以上のつくれぽが寄せられ、殿堂入りレシピとなっています。





「自分の母がよく作っていた料理を、私がレシピ化して投稿したんです」





つくれぽ欄には「家族が喜んでくれました」「懐かしい味で大好きな一品です」といったコメントが並びます。

一方、runa10さんの家庭にも、他のユーザーさんのレシピが定番として定着したものがいくつもあります。

「長年交流しているユーザーさんのごぼうサラダは、完全に定着していますね。作るたびにつくれぽを送って、最近の近況を添えてコメントを交流するのが楽しいです」

そうして育ったお子さんたちは、今はそれぞれ独立。時々、昔食べた懐かしい味についてのメッセージをくれるそうです。

「今まで作ってきたものを『あの時食べたね、これを作ってみたい』と言ってくれる。嬉しいなと思います」

クックパッドを通じて、runa10さんの母の味は、たくさんの食卓へ。そして、料理仲間の味は、runa10さんの食卓へ。それらの味は、今度は子どもたちへ。つくれぽは、家庭の味をつなぐ架け橋になっていました。

海外のユーザーにも「つくれぽ」！新しいチャレンジを続ける理由

runa10さんですが、今も新しいチャレンジを続けています。

最近では、クックパッドの海外ユーザーとの交流も始めました。フォローしてくれた方のレシピを翻訳して作り、つくれぽを送る。感謝のメッセージが届くと、国を越えた交流の広がりを感じるそうです。





さらに、料理のコツをAIが指導するサービス「Moment」にも挑戦中。料理教室に通ったことがほとんどなかったというruna10さんにとって、マンツーマンでアドバイスがもらえることが新鮮だといいます。

料理だけじゃない、人生そのものの記録

お子さんが独立した今も、料理とつくれぽ投稿を続けているruna10さん。「つくれぽの数字にはあまりこだわっていません。気づいたらここまで来た、という感じです」

runa10さんが見せてくれたのは、14年間にわたり料理を通じて人生を記録し、仲間と歩んできた姿でした。1枚の写真から始まる交流が、こんなにも豊かな物語になるのです。

みなさんも、料理の記録を残してみませんか？思いがけない、楽しい交流が始まるかもしれません。

runa10さんプロフィール

北海道在住。2011年からクックパッドを利用し、つくれぽ投稿数は3万件を超える。週5日働きながら、毎朝の調理・撮影を習慣化し、1日5〜8件のつくれぽを投稿。料理を通じた交流を大切にし、全国のユーザーと長年の友情を育んでいる。最近は海外ユーザーとの交流やAIコーチング「Moment」にも挑戦中。

