■【うちの子をリングガールにして！】のあらすじ新婦・瀬奈は自分の結婚式で親友の子どもたちにリングガール・リングボーイを頼むつもりでいた。しかし夫（理人）の姉・雅美が「うちの子にやらせて！」と大暴走。妻の味方をする決意をした理人は姉を拒絶するが、当日、雅美は娘たちを着飾らせて式場へ乗り込んできてー。