■【うちの子をリングガールにして！】のあらすじ
新婦・瀬奈は自分の結婚式で親友の子どもたちにリングガール・リングボーイを頼むつもりでいた。しかし夫（理人）の姉・雅美が「うちの子にやらせて！」と大暴走。妻の味方をする決意をした理人は姉を拒絶するが、当日、雅美は娘たちを着飾らせて式場へ乗り込んできてー。

幸せな生活を送る理人と瀬奈の新居に義母・和子が訪れて―

夫に家を追い出された雅美は、実家ですっかり寝込んでしまっているという。

和子は「雅美だけが悪いんじゃないって　理人から浩平さんに話をしてくれないかしら」と、姉夫婦をとりなすことを頼まれた理人だった。
「さすがに雅美がかわいそう」
「あなたたちも困るでしょ」
事なかれ主義の和子が並べる言葉は、どれも理人たちのためではなく、自分のための言葉だった。

責任の一端は、自分にもあることをわかっていない和子に理人と瀬奈は…？

(ウーマンエキサイト編集部)