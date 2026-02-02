【うちの子をリングガールにして！ 特別編】姉を止めなかった“母”の責任とは？
■【うちの子をリングガールにして！】のあらすじ
新婦・瀬奈は自分の結婚式で親友の子どもたちにリングガール・リングボーイを頼むつもりでいた。しかし夫（理人）の姉・雅美が「うちの子にやらせて！」と大暴走。妻の味方をする決意をした理人は姉を拒絶するが、当日、雅美は娘たちを着飾らせて式場へ乗り込んできてー。
幸せな生活を送る理人と瀬奈の新居に義母・和子が訪れて―
夫に家を追い出された雅美は、実家ですっかり寝込んでしまっているという。
「さすがに雅美がかわいそう」
「あなたたちも困るでしょ」
事なかれ主義の和子が並べる言葉は、どれも理人たちのためではなく、自分のための言葉だった。
責任の一端は、自分にもあることをわかっていない和子に理人と瀬奈は…？
続きは新コミックアプリ限定で公開中！
(ウーマンエキサイト編集部)