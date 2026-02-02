お笑いコンビ・天才ピアニストが、兵庫県神戸市の三宮駅周辺で出会った人々に買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました！ 三宮といえば、近年は駅直結の複合商業施設・EKIZO（エキゾ）神戸三宮が誕生。山側の通りにはオシャレでエキゾチックな店、反対側の通りには昭和の面影を残すディープな店が並び、常に多くの人で賑わっています。

「オシャレな2人！」「フレッシュですね～！」と天才ピアニストが声をかけた男女は、結婚して約2年という若い夫婦。妻はネイリストで、彼女はもちろん夫も爪がオシャレです。天才ピアニストに夫は、「いっぺん離婚してますよ」と衝撃発言！ 実はこの夫婦、結婚するもいろいろあって離婚し、再婚したそうです。「以前に比べて仲は深まりました」と語る妻に対して、夫は「ケンカばっかりですよ」とポツリ。

夫婦の最近の揉め事は洗い物。すぐに食器を洗わない夫は、妻から「カピカピになって洗うとき大変やからパッパ洗え」と怒られ、「俺がやんねんからええやろ」と言い返したのだとか。しかしすぐに、「そうやとしても、あなたの楽さを考えて言ってあげてんやからやってくれる？」と妻に言われ、夫は「はい、すみませんでした……」と完敗！ このエピソードに天才ピアニストは、「2ターンで終了？」「これはもうね、仲いいです！」「たしかにな！」と思わず笑いました。

夫を即黙らせる妻は、今はいているNIKE（ナイキ）の人気スニーカー・エアジョーダンがベストバイ。「モノトーン系が好きっていうのと、ハイカットも好きで、エアジョーダンも好き、だからもうオールグッド！」と笑顔で語ってくれました！

これから職場の同僚たちと昼飲みをする女性は、ロート製薬のメンソレータム薬用リップ リペアワンがベストバイ。唇を集中補修するこのリップは、あまりにも良すぎて「（買うのは）3～4回目」とのこと。一緒にいた同僚の女性も、同じリップを持っており、「10本は使っている」そうです！

女性たちの同僚の男性は、うまい棒で知られる駄菓子メーカー・やおきんの人気商品・焼肉さん太郎の大容量パックがベストバイ。おいしくて食べすぎてしまうので、「1日5枚と決めている」のだとか。彼いわく大好きなパリパリ食感を倍増させるために、冷凍するのがポイントだそうです！

3人の子どもを連れたママのベストバイは、以前のベストバイ調査でも話題に挙がった電気スリッパ！ 温度調整は3段階あり、丸洗いできます。履くコタツのようなこの電気スリッパのおかげで、ママは「ぬくいだけでなんか寝つきもめっちゃよくなった」のだそう。これさえあれば、寒波なんてへっちゃらかもしれません！

天才ピアニストは、改札近くの生ドーナツに誘惑されて、生ドーナツ専門店の.donut（ドットドーナツ）へ。神戸の食材にこだわって店舗で生地から作る.donutは、出来立てふわふわの絶品生ドーナツが味わえる人気店です。

.donutにいた男性は、庭つきの持ち家に住み、かわいい愛犬までいるそうで、天才ピアニストは「かっこええやん！」「勝ち組やん！」とビックリ。素敵な生活をする彼のベストバイは、コードレスブロワです。これまで手作業で2～3時間かかっていた庭掃除が、ブロワによって30秒で完了するとのこと！ ブロワは、窓サッシやベランダの掃除、キャンプの火起こし、ノズルを交換すれば浮き輪の空気入れなどにも使えるため、男性いわく「すごく生活が変わった」そうです！

なお、三宮駅周辺にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」1月23日放送回で紹介されました。