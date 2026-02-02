ACEes、『不二家』ブランドキャラクター就任で「ついに両想い」 ペコちゃんからのメッセージに感激
5人組グループ・ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2日、都内で行われた不二家『Smile Switch』ブランドキャラクター発表会に登壇した。就任を記念して同社からメンバーカラーがあしらわれた巨大ケーキと「ルック」ビッグパッケージが贈呈された。
【写真】巨大ルックを持ち満面の笑みのACEes
『Smile Switch（スマイル・スイッチ）』は不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション。ACEesは7日から放送される新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇、「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。」篇に出演する。
起用された感想を聞かれた浮所は「めちゃくちゃ驚きました。不二家さんのブランドキャラクターに就任できることが光栄。不二家さんに負けない甘いフェイスをみなさんに、見ていただいてたくさんの甘さを味わってほしい」としっかりアピール。那須は「幼い頃から一方的にお世話になっていた」と感謝すると、浮所が「一方的だったってことは片思い？ついに両想いだ！」と喜びを爆発させた。
ここで、同社の社員の気持ちが入っているという「ルック」のビッグパッケージと、ACEesのカラーを表現したというケーキが登場。「でかい！」「甘い香りがする」と箱を開ける前からはしゃぎまくりの5人。
ルックの封を開けると「これからよろしくね！ペコ」とチョコーレートのレプリカに文字が印刷されており、深田は「ペコちゃん、ありがとう！どこかからみてくれてるのかな？」とペコちゃんを探しながら、佐藤も「こちらこそありがとうございます！」とあいさつした。
巨大ケーキを作間とともに緊張気味に開けた那須も「愛情が伝わります」と噛み締め、浮所は「きょう、みなさんでわけましょう」と報道陣に呼びかける。ケーキ作りをするという作間は「作り方が気になります。メンバーカラーにするのは難しいと思うので…」と“作り手側”を代弁して和ませつつ、「不二家さんから、こうして形にしてくださると、より一層、携われることがうれしいので、できることはなんでもしようと思う」と気合を入れ直した。浮所は「全部食べます！これも食べれるんですよね!?」とレプリカにまで食いついていた。
