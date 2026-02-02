バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用！

ダイハツは2026年2月2日、バッテリー式電気自動車（BEV）の「e-ハイゼット カーゴ」と「e-アトレー」を発売しました。

【写真で見る】これが「電気で走るハイゼット」です

これら2モデルはダイハツ初の量産BEVとのことで、軽商用ワンボックスの「ハイゼット カーゴ」と、その乗用仕様の「アトレー」がベースのモデルです。また、搭載されるBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」はダイハツのほか、トヨタ、スズキとの共同で新開発されました。

本モデルは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池をボディの床下に搭載しており、バッテリー容量は36.6kWhです。ガソリンエンジン仕様車並みの積載性や使い勝手を維持しつつ、WLTCモード計測での一充電走行距離は、競合モデルに当たるホンダ「N-VAN e：」の245kmをわずかに上回る、257kmを実現しています。

また、駆動方式はN-VAN e：が前輪駆動であるのに対し、e-ハイゼットシリーズは後輪駆動となっています。駆動系にはモーターとインバーター、減速機を一体化した「e Axle（イーアクスル）」を採用し、軽量・小型化を図りました。このほか、全車にAC100Vの外部給電機能を標準装備し、「CHAdeMO（チャデモ）」規格の急速充電にも対応しています。

なお、本モデルのシリーズはダイハツブランドの2車に加え、トヨタからも「e-ハイゼットカーゴ」のOEM版に当たる「ピクシスバン」BEV仕様が販売されます。税込み価格はダイハツe-ハイゼットカーゴおよびトヨタピクシスバン（BEV仕様）が314万6000円、ダイハツe-アトレーが346万5000円です。