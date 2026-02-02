レイカーズがニックスに敗戦…ドンチッチが30得点15リバウンド、八村塁は11得点

2月2日（現地時間1日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のマディソン・スクエア・ガーデンでニューヨーク・ニックスと対戦した。

レイカーズの先発に変更はなく、ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが出場。八村はジャレッド・バンダービルトやゲイブ・ビンセントとともにベンチからコートに立った。

レイカーズは第1クォーター残り4分59秒にドンチッチが同点の3ポイントシュートを成功。途中出場した八村が同4分18秒にダンクを決めると、同2分17秒に長距離砲を沈めるなど、6点のリードを奪った。

第2クォーターは6点リードで迎えた開始5分13秒から0－7のランを許したものの、ビンセントの3ポイントですぐさま逆転。56－52で試合を折り返し、前半終了時点でドンチッチが18得点7リバウンド、エイトンが11得点、レブロンが10得点、八村が9得点をマークした。

後半は第3クォーター残り2分37秒から連続得点を許して試合をひっくり返されると、その後は追いかける展開。試合終了残り1分20秒にレブロンの得点で10点差に詰め寄ったが、直後に3ポイントシュートを決められ、最終スコア100－112で2試合ぶりの黒星を喫した。

レイカーズはドンチッチが30得点15リバウンド8アシスト、レブロンが22得点5リバウンド6アシスト、エイトンが13得点5リバウンド。八村は29分の出場でフィールドゴール11本中5本成功の11得点に3リバウンド1アシストを記録した。

なお、レイカーズの敵地8連戦は次戦が最後。4日（同3日）にバークレイズ・センターでブルックリン・ネッツと対戦する。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 112－100 ロサンゼルス・レイカーズ



NYK｜27｜25｜38｜22｜＝112



LAL｜33｜23｜26｜18｜＝100