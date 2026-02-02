L’Arc-en-Cielが、8月14日、15日、16日に東京 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪 万博記念公園で開催される音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』にヘッドライナーとして出演する。

『SUMMER SONIC』にL’Arc-en-Cielが出演するのは初めてのこと。同フェスが25周年の節目を迎える2026年、結成35周年のアニバーサリーイヤーに突入したL’Arc-en-Cielが満を持して初出演を果たす。

なお、L’Arc-en-Cielは2026年の幕開けと共に特設サイトを公開し、35周年イヤーの始動を告知。同時に発表された「35th L’Anniversary TOUR」は、10月9日、11日、12日の東京 国立代々木競技場第一体育館公演から、全国7都市16公演が予定されている。

『SUMMER SONIC 2026』では約2年半ぶりとなる全国ツアーを目前に控えたL’Arc-en-Cielの現在地、そして最新のパフォーマンスを国内外へ広く発信する重要な機会となる。なお本フェスの出演アーティストの出演日程は後日発表される。

（文=リアルサウンド編集部）