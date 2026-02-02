CBC

JR中央線は、高蔵寺駅で人身事故が発生したため、神領～土岐市の上下線で運転を見合わせています（2日正午時点）。

