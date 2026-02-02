ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR中央線 人身事故のため一部区間で運転見合わせ 神領～土岐市… JR中央線 人身事故のため一部区間で運転見合わせ 神領～土岐市の上下線（2日正午時点） JR中央線 人身事故のため一部区間で運転見合わせ 神領～土岐市の上下線（2日正午時点） 2026年2月2日 12時6分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR中央線は、高蔵寺駅で人身事故が発生したため、神領～土岐市の上下線で運転を見合わせています（2日正午時点）。 【写真を見る】JR中央線 人身事故のため一部区間で運転見合わせ 神領～土岐市の上下線（2日正午時点） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 看護師が患者の臓器の写真をSNSに投稿「仲間に見てもらいたい思いで」病院は看護師を口頭で注意 岐阜・大垣市民病院 ｢2歳の頃はママ･パパと呼んでくれていたのに｣ 主に女の子に発症する難病“レット症候群” 今は会話も食事も難しく… 根本的治療法がない先天性の神経疾患 トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, ホテル, 東京, 神事, 墓, 思いやり, 埼玉, 徳島, 海, 生花