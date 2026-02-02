これはもう完全に人…布団で眠る愛犬の姿に「寝相が良すぎる」「隣で寝たい」
【写真を見る】寝姿が完全に人間。肩まで毛布を掛け、枕を上手に使って眠る黒柴
寒い冬は、お布団が恋しくなりますよね。
布団に横になって休んでいる愛犬の姿が、SNSで注目を集めています。
しかも、ただ寝ているだけじゃないんです。
枕を使い、毛布を首元までしっかりかけ、横向きでスヤァ……。
その姿はもはや「犬」ではなく、「完全に人」。
そんな話題の投稿をご紹介します！
■思わず二度見してしまうレベルの完成度
投稿したのは、Xユーザーのあず花｜おかーぽん（@kuroshibaazuki）さん。
話題になったのは、あずきちゃんがお布団で寝ている写真。
布団にきれいに収まり、枕に頭をのせて気持ちよさそうに眠る姿は、どう見ても「人」。
飼い主さんも思わず「完全に人で草」というコメントを添えるほど。
投稿には「俺より寝相がいい」「添い寝したい」「自分は人間かもって思っている？」など、多くのコメントが寄せられました。
この布団は、8歳の娘さんが寝ている布団。
家族が起きたあと横の犬用ベッドで寝ていたあずきちゃんをずらして寝かせてあげたら、そのまま40分くらい爆睡していたそうです。
あまりにも気持ちよさそうに眠っていて起きる気配がないので、飼い主さんは「朝の散歩は後回しにしよう」と思ったのだとか。
こんな幸せそうな寝顔を見せられたら、起こせなくなるのも納得ですね。
普段のあずきちゃんは、自分で布団に入ってくることもあるそうです。
月の半分以上は、娘さん、あずきちゃん、おかあさんの3人で寝ているのだそう。
「めちゃくちゃ狭くて毎朝、身体バキバキです」と語る飼い主さん。
あずきちゃんの投稿にはほかにも、ぬいぐるみを抱きしめて眠る姿や、人間用のクッションで眠る様子など、愛らしい姿の写真がたびたび登場します。
布団で眠るこの姿も、あずきちゃんにとってはごく自然な日常のひとコマなのかもしれませんね。
■あずきちゃんと花ちゃんの日常
ご家庭には、1つ年上の花ちゃんも一緒に暮らしています。
花ちゃんは元保護犬で、2歳の時に引き取ったそうです。
花ちゃんも布団で寝ることがあるのか尋ねてみると、
「花は横になったりはしますが、完全に爆睡はしません」
とのことでした。
どうやら、あずきちゃんほど「人化」はしていないようです。
あずきちゃんと花ちゃんの関係性については、
「喧嘩もほぼせず、べったり一緒にいるわけでもないのですがいい距離感で（柴距離というのでしょうか）良き相棒という感じだと思います」
と飼い主さん。
近すぎず遠すぎず、心地よいバランスで過ごしている様子が伝わってきます。
最近の様子について伺うと、
「今年で11歳、12歳のハイシニアに入りますが、とっても元気なふたりです。
花に至っては毎日雪の中に顔を突っ込んで歩くので、フォロワーさんからは"ラッセル花"と呼ばれています」
と教えてくださいました。
布団で人のように眠るあずきちゃん、マイペースに雪道を楽しむ花ちゃん。
性格は違っても、ほどよい距離感で寄り添いながら暮らす2匹の姿からは、長い時間を一緒に過ごしてきた家族ならではの絆が感じられます。
見ているだけで心がゆるむ、あずきちゃん・花ちゃんの日常は、あず花｜おかーぽん（@kuroshibaazuki）さんのXをチェックしてみてくださいね♪
文＝早川みどり