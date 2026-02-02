

ウンゲツィーファ『8ｈのメビウス』深化版

2024年話題を呼んだ『8ｈのメビウス』待望の再演が決定！

いつも何かから少しズレてしまう不器用な人々の、生々しい葛藤や矛盾と、日常の隙間からにじみ出る夢想や希望を「生活臭のする幻想」として描いてきたウンゲツィーファ。

「労働」「生きづらさ」という普遍的なテーマで共感を呼び、話題を呼んだ『8ｈのメビウス』を、秋田・東京の二都市で初演キャストで再演する。

2/14までの早期予約特典として「CoRich舞台芸術まつり！2025」グランプリ作品『湿ったインテリア』の上演映像を無料配布する。



『8ｈのメビウス』出演者

ウンゲツィーファとは

演劇作家・本橋龍を中心に活動する演劇集団。

2024年で活動10周年を迎える。

リアルな日常描写と幻想の世界をシームレスに行き来する演出と、何気ない台詞から人物の人生を浮かび上がらせる会話劇が魅力。

いつも何かから少しズレてしまう不器用な人々の、生々しい葛藤や矛盾と、日常の隙間からにじみ出る夢想や希望を「生活臭のする幻想」として描く。

代表作『動く物』が平成29年度北海道戯曲賞大賞を受賞し、以降も2年連続で優秀賞を受賞。

『湿ったインテリア』が「CoRich舞台芸術まつり！2025」グランプリを獲得。

主宰 本橋龍コメント

2024年に初演され、大きな反響の中で幕を閉じた『8hのメビウス』は、予算と人員を最小限に抑えた、ぎりぎりのクリエイションでした。

今回は会場規模を拡大し、信頼できるスタッフ陣を新たに迎えて、大幅なブラッシュアップを図ります。

お客様をより深淵へと導く作品を目指し、「深化版」と名付けました。

STORY おまえもおれも、あんたもわたしも。メビウスの輪の最中で。 コミネは勤めていた「合同会社メビウス」を辞めた。アルバイトのシバタとの諍いが原因だ。

元々会話も少ない妻のサチにはバレる気配もなく、会社に行くふりをしてウーバーイーツをやりながら私人逮捕系YouTuber「ワロボロス」の動画を見ていた。 シバタもメビウスのバイトを辞めた。

50歳にして自営業をリタイアした後、メビウスのバイトは暇つぶし程度にやっていただけだった。

娘のアスナと一緒にキャンピングカーでの日本一周の旅をすることが夢だが、妻と離婚してからずっと嫌われている。 メビウス社員のサカヅキは急な人手不足に途方に暮れた。 メビウスの仕事は、帯状の長い物体を八の字巻きで巻き続ける仕事だ。

巻いたものは出荷されて、ぐちゃぐちゃになって戻ってくる。

それをまた巻く。

巻き続ける。 生産性もやり甲斐もない労働をやり続けて生きる人々の、世界を俯瞰する余裕もなく、目の前にあるものを奪い合う蠱毒のような日々と、最果てで見つめる小さな光の物語。



東京公演：4月15日（水）～4月20日（月）BUoYにて。

詳細は公式サイトから

https://ungeziefer.site/8h_mobius/

※観劇をご検討される方へ※

本作品は暴力的、性的なハラスメントを想起させる演出やセリフが一部含まれます。ご留意の上、ご鑑賞をお願いいたします。ご不安な場合は、該当箇所の台本を事前にお送りすることも可能ですのでご相談ください。

