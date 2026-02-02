冬型の気圧配置の影響で、県内は曇りですがところにより雪となっています。

【写真を見る】今後は山形県内全域でなだれに注意 雪の影響は鉄道にも

このあとの県内は雪となるところが多そうですが、あすは冬型がゆるみ、くもりになる見込みです。

気象台は今後、県内全域でなだれに注意するよう呼びかけています。

午前１０時ごろの山形駅前です。雪は降っておらず、道路わきにもさほど雪は積もっていません。

気象台によりますと、日本付近が冬型の気圧配置になっている影響で、日本海側を中心に全国的に大雪となっていて、県内でも、ところにより雪となっています。

県内各地の午前１１時現在の積雪は大蔵村肘折で３２８センチ、小国が２０３センチ、尾花沢が１８９センチ、山形９センチなどとなっていて、最上や置賜では平年以上の積雪となっています。

この雪で鉄道にも影響が出ています。ＪＲ東日本によりますと、山形新幹線が山形駅と新庄駅の間の一部列車で区間運休が発生したほか、奥羽本線は、村山駅と新庄駅の間、新庄駅と秋田県の院内駅の間で終日運転を取りやめます。

また陸羽西線も新庄駅と余目駅の間で終日運転取りやめ、米坂線は米沢駅と今泉駅の間でけさ運行予定だった３便の運転を取りやめました。

気象台によりますと、県内はあすの朝まで雪が降るところが多くなりますが、次第に冬型が緩み、あす日中はくもりとなりそうです。

