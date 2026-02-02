香味野菜とごま油の香りで食欲アップ「かに玉風 にらあんかけ」


食欲がない、のどが痛い、疲れが抜けない……体調がゆらぎやすい日に頼りたいのが、体に負担をかけない“やさしいごはん”。とろみのある口当たりやふっくらした食材は、弱っているときでも無理なく食べられます。消化しやすく、たんぱく質や野菜もしっかりとれるので、体をいたわりたいときにぴったりです。

「やさしい看病レシピ」を教えてくれたのは管理栄養士の牧野直子さん


管理栄養士。栄養指導や教育活動に携わり、栄養相談、食生活についてのアドバイスの実績は多数。料理研究家でもあり、作りやすくおいしくて元気になる料理に定評がある。

■野菜たっぷり三宝菜

八宝菜風の一皿を材料3つで手軽に

野菜たっぷり三宝菜


【材料・2人分】

むきえび…150g

にんじん…1/2本

チンゲンサイ…1株

■A＜混ぜる＞

　片栗粉、オイスターソース…各小さじ1

　とりガラスープの素…小さじ1/2

　水…1/2カップ

サラダ油　塩　こしょう

【作り方】

1．にんじんは皮むき器で薄く削り、4〜5cm長さに切る。チンゲンサイは葉と軸に分け、葉は横2cmに、軸は縦1cm幅に切る。えびは背に切り目を入れる。

2．フライパンに油大さじ1を中火で熱し、にんじん、チンゲンサイの軸の順に入れ、しんなりするまで炒める。えびを加えて色が変わるまで炒め、チンゲンサイの葉を加えてさっと炒める。

3．Aを再び混ぜて加え、とろみがつくまで炒め、塩、こしょうで味をととのえる。

（1人分140kcal／塩分1.3g）

＜memo＞

β-カロテンは油と一緒にとると吸収率が高まります。ただし、油のとり過ぎは消化不良を招くので、適量を心がけて。

■白身魚と水菜のレンジ蒸し

魚はレンチンで酒蒸しにすると、しっとり

白身魚と水菜のレンジ蒸し


【材料・2人分】

白身魚（生だら、鯛など）…2切れ（約200g）

水菜…2株（約120g）

しょうがのせん切り…小さじ1かけ分

■A＜混ぜる＞

　ポン酢じょうゆ…大さじ2

　ごま油…小さじ1

塩　酒

【作り方】

1．水菜は4〜5cm長さに切り、耐熱皿に広げる。

2．魚は塩少々をなじませて1にのせ、しょうがを散らして酒大さじ1を回しかける。

3．ラップをかけ、魚の色が完全に変わるまで600Wで3〜4分レンチンする。そのままおいて蒸らし、Aをかける。

（1人分114kcal／塩分2.0g）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら 0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

■かに玉風 にらあんかけ

香味野菜＆ごま油の香りが食欲をそそる

かに玉風 にらあんかけ


【材料・2人分】

かにかま…5本（約40g）

■卵液＜ボウルに混ぜる＞

　溶き卵…4個分

　塩、こしょう…各少々

■A

　だし汁…3/4カップ

　しょうゆ、みりん…各小さじ2

■B＜混ぜる＞

　片栗粉、水…各大さじ1/2

ごま油

　

【作り方】

1．ねぎはみじん切りにし、かまぼこはほぐして、ともに卵液に加えて混ぜる。にらは5mm幅に切る。

2．フライパンにごま油大さじ1を強火で熱し、卵液を流し入れる。大きく混ぜ、半熟状態になったら器に盛る。

3．続けてフライパンにAを入れ、煮立ったらにらを加えてさっと煮る。Bを加えて混ぜ、とろみがついたら2にかける。

（1人分237kcal／塩分1.8g）

＜のどが痛いときには＞

のどを刺激しないよう、酸味のあるものや辛いものをとるのは避けましょう。また、料理にとろみをつけるとのどごしがよくなり、食べやすくなります。

＊　＊　＊

やさしい味付けの料理なら、胃腸やのどへの負担も少なく、からだもスッと受け入れてくれるはず。手軽につくれるので、看病する人の気持ちもラクに◎。“無理しないごはん”を日常の選択肢に加えてみてくださいね。

